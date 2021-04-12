Новости

Песков: Русскоговорящие жители Донбасса отвергнуты собственным государством 12:32
Песков заявил об отсутствии запросов на разговор Путина с Зеленским 12:25
В "Интер РАО" рассказали об экспорте электроэнергии в Прибалтику 12:24
Песков прокомментировал сообщения о выходных между майскими праздниками 12:21
Кремль: Запросов от Зеленского на переговоры с Путиным пока не было 12:13
В День космонавтики внук Гагарина получил журнал "Родина" 12:11
Названы дата и место прощания с Эмилем Верником 12:09
Прокуратура проверит информацию о дефиците сахара в Красноярском крае 12:06
Воронежец задушил напавшую на него бешеную волчицу 11:54
Рогозин: День космонавтики сопоставим с Днем Победы 11:52
В Барселоне надеются начать принимать российских туристов в августе 11:48
Минобороны РФ впервые показало свои спутники 11:45
В Армении граждан от 18 до 55 лет будут прививать "Спутником V" 11:38
К месту посадки "Союза МС-17" в Казахстане стянули технику и военных 11:34
Спецслужбы Ирана выяснили личность причастного к диверсии в Натанзе 11:23
В Петербурге завели дело на подростка, устроившего стрельбу в школе 11:21
Оперштаб: Еще 1221 пациент вылечился от коронавируса в Москве 11:14
В Башкирии из затопленной деревни эвакуировали животных 11:09
Голевая передача Овечкина помогла "Вашингтону" разгромить "Бостон" 11:06
В России разработан ныряющий патрульный корабль 10:59
В РФ пройдут международные исследование качества образования школьников 10:53
В Якутске за двое суток выпало больше месячной нормы снега 10:47
Рогозин: "Роскосмос" потерял несколько контрактов из-за санкций США 10:39
СМИ: Netflix запускает свое производство в России 10:32
Путин поручил разработать стимулы для инвестиций из прибыли 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
12.04.2021 11:48
Рубрика: В мире

В Барселоне надеются начать принимать российских туристов в августе

Текст: Евгений Гайва

Барселона может быть готова принимать российских туристов в конце лета-осенью, если в ЕС введут сертификаты вакцинации от коронавируса, заявил директор туристического консорциума Барселоны (Turisme de Barcelona) Мариан Муро.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Что опасно делать перед вакцинацией от COVID-19

"Мы исходим из того, что ЕС разработает "зеленый паспорт" для входящих в него стран к концу июня, это предварительный план​​​. Регламент будет предусматривать, что будут заключаться соглашения с третьими странами на основании взаимности о передвижении их граждан… Мы исходим из сроков конец лета - октябрь", - цитирует Муро РИА Новости.

Как отметила представитель туротрасли Барселоны, исследования показывают, что россияне очень заинтересованы в путешествиях, а по поискам брони жилья Барселона занимает среди россиян 15 место в мире и первое в Испании.

Надежду на открытие Барселоны для российских туристов дают разработки "зеленых паспортов", то есть сертификатов вакцинации, отметила Муро.

Европейская комиссия в марте представила законопроект о внедрении в Евросоюзе цифровых сертификатов, которые будут содержать данные о прививке против коронавируса, об отрицательном ПЦР-тесте или о наличии иммунитета. Предложение ЕК о сертификатах должно пройти согласование в Европарламенте и Совете стран Евросоюза.

При этом, как отмечали ранее эксперты "РГ", потребуется также признание Испанией российских вакцин и решение вопроса о передаче персональных данных россиян в международные системы. Кроме того для организации туров в Испанию нужно, чтобы было возобновлено регулярное авиасообщение. Пока прямых пассажирских рейсов между Россией и Испанией нет.

В мире Европа Испания Экономика Туризм

Главное сегодня

Песков прокомментировал сообщения о выходных между майскими праздниками
Косачев прокомментировал инцидент на объекте в Натанзе
Космонавты с МКС поздравили жителей Земли с 60-летием полета в космос
Мишустин обновил критерии оценки эффективности губернаторов
За сутки в России подтверждено 8320 случаев COVID-19 в 83 регионах
В МИД рассказали о сроках возвращения посла России в США
Власти Италии назвали возможные сроки восстановления туризма с Россией