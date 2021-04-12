В Барселоне надеются начать принимать российских туристов в августе

Барселона может быть готова принимать российских туристов в конце лета-осенью, если в ЕС введут сертификаты вакцинации от коронавируса, заявил директор туристического консорциума Барселоны (Turisme de Barcelona) Мариан Муро.

"Мы исходим из того, что ЕС разработает "зеленый паспорт" для входящих в него стран к концу июня, это предварительный план​​​. Регламент будет предусматривать, что будут заключаться соглашения с третьими странами на основании взаимности о передвижении их граждан… Мы исходим из сроков конец лета - октябрь", - цитирует Муро РИА Новости.

Как отметила представитель туротрасли Барселоны, исследования показывают, что россияне очень заинтересованы в путешествиях, а по поискам брони жилья Барселона занимает среди россиян 15 место в мире и первое в Испании.

Надежду на открытие Барселоны для российских туристов дают разработки "зеленых паспортов", то есть сертификатов вакцинации, отметила Муро.

Европейская комиссия в марте представила законопроект о внедрении в Евросоюзе цифровых сертификатов, которые будут содержать данные о прививке против коронавируса, об отрицательном ПЦР-тесте или о наличии иммунитета. Предложение ЕК о сертификатах должно пройти согласование в Европарламенте и Совете стран Евросоюза.

При этом, как отмечали ранее эксперты "РГ", потребуется также признание Испанией российских вакцин и решение вопроса о передаче персональных данных россиян в международные системы. Кроме того для организации туров в Испанию нужно, чтобы было возобновлено регулярное авиасообщение. Пока прямых пассажирских рейсов между Россией и Испанией нет.