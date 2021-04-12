В Болгарии состоялось возложение цветов у памятника Гагарину

В пригороде болгарской столицы состоялась церемония возложения цветов у памятника советскому космонавту Юрию Гагарину, 60 лет назад совершившему первый в истории человечества полет в космос.

На торжественном мероприятии присутствовали посол России в Софии Элеонора Митрофанова, первый космонавт Болгарии Георги Иванов, носящий звание Героя Советского Союза, а также представители дипмиссий Армении, Казахстана и Беларуси.

"Я бы хотела подчеркнуть, что взаимодействие государств в реализации совместных проектов в космосе осуществляется не только в интересах отдельной страны, а всего человечества. Это область, в которой можно и нужно сотрудничать без оглядки на политическую конъюнктуру", - отметила в своем обращении Митрофанова.

Посол напомнила, что первый спутник Болгарии был выведен на орбиту в рамках советской программы Интеркосмос, а сейчас РФ вместе с балканской республикой работают по линии международного проекта "ЭкзоМарс". "Россия всегда открыта к взаимовыгодному и конструктивному сотрудничеству", - резюмировала глава дипмиссии.

Болгария стала для Гагарина второй страной, которую он посетил в рамках своих официальных визитов после приобретения известности. Советский космонавт является почетным гражданином Софии, Пловдива и Перника. В республике ему также присвоены звание Героя социалистического труда и орден имени Георги Димитрова - революционера и выдающегося государственного деятеля. Имя Гагарина носят школы и гимназии Болгарии, улицы и кварталы городов страны.