В Бразилии появится статуя Христа выше, чем в Рио

В бразильском городе Энкантадо построят статую Христа, которая будет выше аналогичного монумента в Рио-де-Жанейро и достигнет 43 метров в высоту с учетом пьедестала. По задумке создателей, скульптура, получившая имя Христа-Защитника, поможет привлечь туристов в регион и будет вдохновлять верующих людей.

Как уточняет BBC, автором инициативы стал местный градоначальник Адроальдо Конзатти, который в марте скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Строительство статуи началось еще в 2019 году, но только несколько дней назад у нее наконец-то появились голова и раскинутые в стороны руки - так же, как у Христа-Искупителя в Рио. Расстояние от одной ладони до другой составило 36 метров. Наверху конструкции, примерно на высоте 40 метров, разместят смотровую площадку, а внутри - лифт, на котором туда можно будет подняться. Предположительно, строительство завершится уже в этом году. Бюджет проекта - около 350 тысяч долларов и пополняется исключительно за счет пожертвований.

В мире уже существует немало высоких скульптур с изображением Христа. Среди лидеров - статуя на холме Бунту-Бураке в Индонезии и статуя Христа Царя в Польше. Обе имеют примерную высоту в 52,5 метра с пьедесталом.