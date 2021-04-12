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12.04.2021 07:02
Рубрика: В мире

В Чехии отменен действовавший 188 дней режим ЧС

Фото: AFP/Michal Cizek Фото: AFP/Michal Cizek
Фото: AFP/Michal Cizek

В Чехии 12 апреля завершается действие режима чрезвычайной ситуации, введенного из-за пандемии коронавируса. Он продлился 188 дней. Режим ЧС включал комендантский час, а также запрет на передвижение жителей страны между административными районами. Эти ограничения перестали действовать.

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Власти республики приступили к постепенному смягчению социальных ограничений. С понедельника в Чехии возобновятся занятия в начальных школах, а в детские сады вернутся воспитанники старших групп. В учебных учреждениях дважды в неделю будут проводить тесты на коронавирус, пишет ТАСС.

Также с 12 апреля в Чехии возобновят работу рынки, прачечные, химчистки, магазины. При соблюдении строгих мер библиотеки смогут принять первых читателей. Для посетителей откроют двери зоопарки и ботанические сады. Автошколам разрешено проводить занятия и экзамены.

Между тем эпидемиологическая ситуация в Чехии остается одной из наиболее сложных в Европе. В республике, население которой насчитывает 10,7 миллиона человек, с начала пандемии коронавирусом заразились более 1,5 миллиона. Жертвами COVID-19 стали 27,8 тысячи пациентов.

В мире Европа Чехия Пандемия коронавируса COVID-19

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