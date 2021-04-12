В Clubhouse опровергли утечку персональных данных пользователей

По его словам, новость о масштабной утечке в Clubhouse является ложью. "Эта статья написана исключительно для кликов, - сказал он. - Такие персональные данные как имя и фамилия пользователя, его фотографию, никнейм, а также привязанные профили Instagram и Twitter, количество подписчиков, дату создания аккаунта можно посмотреть в самом приложении - эта информация является общедоступной и ее может увидеть каждый, кто уже зарегистрирован в приложении".

Стоит отметить, что Cyber News уже не в первый раз распространяет весьма сомнительную информацию. Ранее издание сообщило о том, что данные 500 миллионов пользователей LinkedIn были опубликованы в Сети. Однако в самой компании это опровергли, заявив, что никаких данных учетных записей LinkedIn в "утечке" не было. Портал Cyber News получил широкую известность после того, как первым сообщил об утечке данных пользователей Facebook - тогда новость оказалась правдой и появившейся в интернете базе обнаружили личный номер основателя соцсети - Марка Цукерберга.

Игорь Бедеров, основатель компании "Интернет Розыск", полагает, что Clubhouse все же могла постичь та же учесть, что и Facebook. "Информация о пользователях зачастую хранится в SQLite - специальной системе управления базами данных, которая находится в единственном стандартном файле на том компьютере, где исполняется программа. Она имеет множество уязвимостей, которые могут приводить к утечке данных, в том числе при помощи простейшего парсинга (автоматизированный процесс сбора данных с сайтов - прим. "РГ") без осуществления непосредственной хакерской атаки или взлома".

Существуют ресурсы, которые могут показать, есть ли ваш e-mail в различных базах. Один из них - ресурс haveibeenpwned.com. Он показывает, был ли ваш электронный адрес скомпрометирован, а также информацию о том, в каком количестве баз обнаружен е-mail или номер телефона. "Наличие электронного адреса на подобных ресурсах должно заставить пользователя переосмыслить свое поведение в Сети - быть аккуратнее с входящими письмами и не спешить предоставлять персональные данные по любому запросу. Если вы обнаружили свой e-mail в списке утекших, следует оперативно поменять пароль на новый и более сложный", - говорит Алексей Кубарев, руководитель группы развития бизнеса Центра продуктов Solar Dozor компании "Ростелеком-Солар".

По словам специалиста, иногда фейковые новости о взломах того или иного сервиса могут быть выгодны тому, о ком эти новости, но едва ли информация о взломе будет выгодна самой компании.