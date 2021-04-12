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12.04.2021 10:53
Рубрика: Экономика

В этом году лотерейными миллионерами стали 217 клиентов "Почты России"

Текст: Ирина Алпатова

За первые три месяца текущего года 217 клиентов "Почты России" выиграли в лотереи один миллион и более рублей. Такое число лотерейных миллионеров в три раза больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе компании.

Фото: AFP/Frederic J. BROWN
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На Москву пришлось 17 таких выигравших, на Санкт-Петербург - 16, на Московскую и Свердловскую области - 10 и 9 соответственно. Самый крупный выигрыш забрал житель Тамбовской области - три миллиона рублей.

Всего клиенты почты выиграли за этот период 1,7 млрд рублей, купив почти 11 млн лотерейных билетов. "Почта России" - один из крупнейших партнеров лотерейного агрегатора "Столото" по продаже лотерейных билетов.

"За прошлый год 34 млн купленных в отделениях "Почты России" лотерейных билетов стали выигрышными и принесли своим обладателям более пяти млрд рублей. Уверены, что этот год станет еще более удачным для клиентов "Почты России", - сказал директор по продажам "Столото" Роман Роменский.

Фото: iStock
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В России все лотереи государственные, их организаторами являются Минфин и Минспорт, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы (ФНС). Объем целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет РФ на конец прошлого года составил почти 15 млрд руб. В среднем каждую неделю в стране появляются около 20 новых лотерейных миллионеров. Их общее число превысило шесть тысяч.

По данным "Столото", 1 января 2021 года был поставлен исторический рекорд государственных лотерей - за один день в рамках розыгрыша новогоднего тиража появился 581 новый миллионер.

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России

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