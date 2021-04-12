В финале ЧР сыграют баскетболистки УГМК и курского "Динамо"

Действующий чемпион страны по баскетболу среди женских команд УГМК (Екатеринбург) стал вторым финалистом плей-офф Премьер-лиги нынешнего сезона. Уралочки и во втором матче полуфинальной серии до двух побед обыграли сыктывкарскую "Нику". За "золото" УГМК сразится с курским "Динамо".

Напомним, что "Ника" в чемпионате России 2019/20 выступала дивизионом ниже. Недавно в стартовом раунде турнира с выбыванием баскетболистки из столицы Республики Коми сенсационно переиграли оренбургскую "Надежду". На второй подобный подвиг в серии с отлично укомплектованным УГМК было рассчитывать крайне трудно. Все-таки разница в классе команд достаточно велика.

В первой встрече у себя дома УГМК победил со счетом 95:72, а спустя несколько дней екатеринбурженки в Сыктывкаре показали точно такую же командную результативность, но позволили сопернику набрать на 23 очка меньше - 95:49. Лучшими бомбардирами в составе победительниц стали Элли Куигли (20), Бреанна Стюарт (19), Бриттни Грайнер (18) и Эмма Меессеман (12). Из россиянок наибольшее количество игрового времени от испанского специалиста Мигеля Мендеса получила защитник Елена Беглова, которая провела на площадке 24 с половиной минуты из 40. Внесли свой вклад в победу также Евгения Белякова, Мария Вадеева, Татьяна Петрушина, Мария Попова, Виктория Завьялова.

У "Ники", руководимой бывшим наставником сборной России Александром Васиным, отличились Киара Лесли (13) и представительница действующего состава нашей национальной дружины Мария Черепанова (10). Теперь девушки из Сыктывкара сыграют в серии за "бронзу" против столичного клуба МБА. Эта аббревиатура расшифровывается как Московская баскетбольная Ассоциация. Как бы ни завершилось противостояние, для любого из соперников это будет первое в истории попадание на пьедестал чемпионата России.

А вот стартующая в третьей декаде апреля суперфинальная серия УГМК (Екатеринбург) - "Динамо" (Курск) - повторение много раз пройденного. Эти клубы боролись друг с другом непосредственно за титул четыре последних сезона. Во всех случаях УГМК был сильнее.