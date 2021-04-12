В Гаване вспомнили юбилей полета Юрия Гагарина в космос

Памятные мероприятия, посвященные 60-летнему юбилею первого в истории человечества полета Юрия Гагарина в космос, прошли в кубинской столице. В самом центре Гаваны, на Старой площади, состоялось торжественное открытие фотовыставки "Первый: Гагарин и Куба" о теплых отношениях первого космонавта с кубинцами. На фотографиях, развешенных на балконах колониальных домов одной из главных площадей города, запечатлены встречи Гагарина с руководителями Кубы Фиделем Кастро, Эрнесто Че Геварой, а также простыми кубинцами.

"Размещенные на фасадах домов Старой площади Гаваны фотографии любезно предоставлены нам Российским обществом дружбы с Кубой при поддержке ТАСС. Эта выставка будет украшать площадь два месяца, а в дальнейшем будет перемещена в столицу другой кубинской провинции. С учетом карантинных мер именно такой формат проведения мероприятий, на открытом воздухе, является наиболее оптимальным, когда большая часть культурных объектов страны закрыты из-за карантина", - отметил в беседе с корреспондентом "РГ" глава представительства "Россотрудничества" на Кубе Марат Каримов. Он также сообщил, что вторая организованная представительством фотовыставка находится в гаванском планетарии. "Этот проект подготовлен совместно с Московским музеем космонавтики. Он знакомит нас с редкими фотографиями и рассекреченными документами полета Юрия Гагарина", - сообщил Каримов.

В ходе торжественного мероприятия с приветственным словом к собравшимся обратился первый кубинский космонавт Арнальдо Тамайо Мендес, который вспомнил визит на Кубу Гагарина. Именно Гагарин во время своего нахождения на Острове Свободы сказал, что настанет день, когда первый кубинский космонавт полетит в космос. Присутствовавший на той встрече Тамайо Мендес спустя 19 лет и стал тем самым первым латиноамериканским космонавтом: в рамках программы "Интеркосмос" вместе с Юрием Романенко на корабле "Союз-38" в сентябре 1980 года он совершил полет в космос.

"Кубинцы всегда по-особому тепло относились к Юрию Гагарину. Это мы видим на кадрах кинохроники, которые были сегодня показаны нами в гаванском планетарии. Несмотря на проливной тропический дождь тысячи кубинцев приветствовали Юрия Алексеевича во время его визита на Остров Свободы в 1961 году по дороге из аэропорта, на Площади Революции и на улицах кубинской столицы", - напомнил представитель "Россотрудничества. Эта любовь, по словам Каримова, была взаимной. Именно поэтому Гагарин поддержал идею создания совместного общества дружбы СССР с Кубой и вместе с легендарным Эрнесто Че Геварой возглавил его.

Каримов отметил, что одной из главных причин такого особенного отношения кубинцев к Гагарину является то обстоятельство, что его полет совпал по времени с историческими событиями на Кубе, триумфом революции под предводительством Фиделя Кастро и олицетворял новую страницу в истории Острова Свободы и всего человечества. Ну а непосредственно сам визит Юрия Алексеевича на Кубу в июле 1961 года пришелся уже на первую победу кубинской революции: тогда в апреле того же года революция смогла защитить свои завоевания и отразить атаку американских агрессоров на Плайя Хирон.

Спустя 60 лет интерес на Кубе к полету Гагарина в космос по-прежнему высок. Остров Свободы по праву гордится своим первым космонавтом Арнальдо Тамайо Мендесом, ставшим первым латиноамериканцем в космосе. "Старшее поколение очень тепло и трепетно относится ко всем нашим космонавтам, многие из которых были частыми гостями кубинского народа и проходили постполетную реабилитацию именно на Кубе, в специализированном центре. "Дом космонавтов", именно так его называют кубинцы, который находится на самом известном курорте республики Варадеро, остается символом верной дружбы между нашими народами и хранит память о наших общих успехах в освоении космического пространства", - подчеркнул глава представительства "Россотрудничества", также отметив, что молодое поколение кубинцев также знает об этом историческом полете. "Проведенный нами творческий конкурс среди кубинских школьников и студентов показал интерес молодежи к полету Гагарина. В представительство были представлены более ста творческих работ, начиная с рисунков заканчивая моделями космических кораблей, видеорепортажами и интервью о роли полета Гагарина для человечества", - сообщил Каримов.