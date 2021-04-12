В "Интер РАО" рассказали об экспорте электроэнергии в Прибалтику

Поставки электроэнергии из Калининградской области в страны Прибалтики продолжаются. Об этом ТАСС сообщили в компании "Интер РАО".

"Из Калининградской области поставки не прекращались", - заявили в компании.

Беларусь 8 и 11 апреля отключила трансграничные линии электропередачи с Литвой. Испытания были необходимы для проверки надежности энергосистемы страны с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

"Испытания энергосистемы республики прошли успешно", - отметили в белорусском Минэнерго.

В Минске добавили, что испытания были согласованы с системными операторами всех пяти стран БРЭЛЛ.

Ранее сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония намерены синхронизироваться с энергосистемой Европы через Польшу. Это может случиться уже к 2025 году.