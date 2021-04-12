В Иране назвали взрыв причиной аварии на ядерном объекте в Натанзе

Причиной аварии на объекте по обогащению урана в Натанзе стал взрыв. Об этом сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

"Взрыв не был сильным, чтобы все разрушить. Немного обрушился потолок в одном из диспетчерских помещений объекта", - приводит слова чиновника агентства Tasnim.

По мнению Камальванди, уже в скором времени будет отремонтирована основная часть повреждений.

Напомним, накануне Организация по атомной энергии Ирана сообщила, что на объекте в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества. Позже в Тегеране назвали ЧП диверсией и обвинили в ее совершении спецслужбы Израиля. В Тель-Авиве пока никак не прокомментировали заявления иранских властей.