В Киргизии обвиняемый в коррупции депутат вернул более миллиарда сомов

Депутат парламента Киргизии Кубанычбек Жумалиев, задержанный в начале февраля 2021 года по обвинению в коррупции, выплатил государству более 1 миллиарда сомов (примерно 900 миллионов рублей), в связи с чем было принято решение изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.

По данным Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР, в результате проведенного следствия были получены достаточные доказательства для привлечения Кубанычбека Жумалиева к уголовной ответственности. "К настоящему моменту депутат добровольно передал в пользу государства денежные средства, коммерческие активы и недвижимое имущество на общую сумму более миллиарда сомов. Учитывая данный факт, его преклонный возраст и состояние здоровья, Кубанычбеку Жумалиеву изменили меру пресечения на несвязанную с лишением свободы", - сообщили в госкомитете.

Правоохранительные органы обвиняют парламентария в незаконных обогащении, участии в предпринимательской деятельности и получении лицензии для образовательной деятельности.