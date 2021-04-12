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Рубрика: В мире

В Китае опубликована статья о гуманитарных катастрофах, вызванных агрессией США

9 апреля Китайское общество по изучению прав человека опубликовало статью, в которой отмечается, что зарубежные агрессивные войны, развязанные США после окончания Второй мировой войны, привели к серьезным гуманитарным катастрофам, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

США вели внешние войны под предлогом "гуманитарной интервенции", что привело к огромным потерям в военной силе, серьезным жертвам среди гражданского населения, а также огромному материальному ущербу, отмечается в статье под заголовком "Серьезные гуманитарные катастрофы, вызванные зарубежными агрессивными войнами США".

Согласно статье, за период с конца Второй мировой войны в 1945 году до 2001 года США спровоцировали 201 вооруженный конфликт из 248, разразившихся в 153 регионах мира.

Помимо прямого участия в войнах, говорится в статье, Соединенные Штаты также вмешивались в дела других стран, поддерживая опосредованные войны, разжигая антиправительственные мятежи, организуя тайные убийства, поставки оружия и боеприпасов, а также подготовку антиправительственных вооруженных боевиков, что привело к серьезному нарушению социальной стабильности и общественной безопасности в ряде стран.

Согласно статье, зарубежные войны, развязанные США, привели к таким катастрофическим последствиям, как массовые жертвы среди людей, повреждение объектов, стагнация производства, волны беженцев, социальные потрясения, экологический кризис, психологические травмы и другие сложные социальные проблемы.

Зарубежные войны США также нанесли ущерб странам, не участвовавшим в этих войнах, и даже сами Соединенные Штаты Америки стали жертвой войн, развязанных ими самими, отмечается в статье.

Гуманитарный кризис, вызванный этими военными действиями, коренится в менталитете гегемонизма США, констатирует автор статьи, отмечая, что нелепо ждать от гегемонистской страны защиты прав человека в других государствах.

Гуманитарных катастроф можно будет избежать, только если США откажутся от гегемонистского мышления, нацеленного на достижение своих корыстных интересов. Лишь в этом случае можно будет обеспечить взаимные выгоды и основные права человека для народов всех стран мира, считает автор статьи.

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