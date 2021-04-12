Новости

Сергей Собянин и Елена Гагарина открыли выставку "Первый" в Музее космонавтики 15:45
В Югре 70 школ эвакуировали из-за сообщений о "минировании" 15:44
РФ предостерегла другие страны от подпитки милитаристских настроений Киева 15:39
Рост цен на новостройки в Москве и области замедлился 15:37
Стрельба произошла около больницы в Париже, есть пострадавшие 15:30
Командир отделения пожарной части погиб при тушении "Невской мануфактуры" 15:23
РФПИ ожидает завершения регистрации "Спутника V" в Индии 15:11
Лавров: РФ привержена принципу "африканским проблемам - африканское решение" 15:03
На горящей фабрике в Петербурге обрушилась кровля 14:50
Космический диктант на ВДНХ в Москве написали 210 человек 14:49
При тушении огня на "Невской мануфактуре" погиб пожарный 14:38
Минобрнауки выделит молодым ученым 2,5 млрд рублей 14:34
Актриса из "Бриллиантовой руки" Серафима Холина найдена мертвой 14:27
В лонг-лист "Филатов-фест" вошли более 100 молодых поэтов 14:26
Умер Джозеф Сираво - Джонни из "Клана Сопрано" 14:22
В Петербурге два человека пострадали при пожаре в "Невской мануфактуре" 14:17
От коронавируса в армии лечатся немногим более 400 военных 14:15
Актер, дублирующий Тома Хиддлстона, представил русский трейлер "Локи" 14:13
Украинские силовики обстреляли Донецк 14:11
Итальянский город-призрак Чивита ди Баньореджо станет наследием ЮНЕСКО 14:06
В Петербурге загорелась фабрика "Невская мануфактура" 14:00
Мединский заявил о сохранившихся планах установки памятника Невскому в Москве 14:00
Соцопрос: 91% россиян считает, что Россия должна осваивать космос 13:59
СМИ: Власти Индии одобрили "Спутник V" для экстренного использования 13:52
В Петербурге будут штрафовать владельцев шумных животных 13:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
12.04.2021 14:26
Рубрика: Культура

В лонг-лист "Филатов-фест" вошли более 100 молодых поэтов

Текст: Наталья Лебедева

Всероссийский фестиваль молодой поэзии "Филатов Фест" объявил длинный список - это 106 талантливых поэтов со всей России. Теперь им предстоит пройти сквозь сито очных туров, в результате которых будут определены два победителя - обладатели Гран при и приза зрительских симпатий.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Книжный фестиваль "Красная площадь" собирает участников

Основатель и художественный руководитель фестиваля Владислав Маленко на пресс-конференции в ТАСС напомнил, что фестиваль в этом году пройдет уже в седьмой раз. Также он объявил о специальной номинации, посвященной Юрию Гагарину и первому полету человеку в космос.

По словам руководителя портала Стихи.ру Дмитрия Кравчука, отбор финалистов в этот раз был очень жестким. Организаторы получили около трех тысяч заявок, из которых эксперты выбрали всего 106 участников. Теперь им предстоит сразиться друг с другом в 10 очных конкурсных турах, в каждом из которых примут участие 10-12 человек. Победители потом схлестнуться в поэтической схватке в двух полуфиналах. А лучших из лучших ждет финал под председательством поэта Игоря Волгина, который состоится 30 июня в Доме актера в Москве. Главным призом станет возможность издания собственного поэтического сборника.

Культура Литература

Главное сегодня

Песков прокомментировал сообщения о выходных между майскими праздниками
Кремль: Запросов от Зеленского на переговоры с Путиным пока не было
Косачев прокомментировал инцидент на объекте в Натанзе
Минобрнауки выделит молодым ученым 2,5 млрд рублей
Мишустин обновил критерии оценки эффективности губернаторов
Клим Шипенко: Каждый фильм - это вызов
Какие книги читали в детстве будущие директора и программисты