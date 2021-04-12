В лонг-лист "Филатов-фест" вошли более 100 молодых поэтов

Всероссийский фестиваль молодой поэзии "Филатов Фест" объявил длинный список - это 106 талантливых поэтов со всей России. Теперь им предстоит пройти сквозь сито очных туров, в результате которых будут определены два победителя - обладатели Гран при и приза зрительских симпатий.

Основатель и художественный руководитель фестиваля Владислав Маленко на пресс-конференции в ТАСС напомнил, что фестиваль в этом году пройдет уже в седьмой раз. Также он объявил о специальной номинации, посвященной Юрию Гагарину и первому полету человеку в космос.

По словам руководителя портала Стихи.ру Дмитрия Кравчука, отбор финалистов в этот раз был очень жестким. Организаторы получили около трех тысяч заявок, из которых эксперты выбрали всего 106 участников. Теперь им предстоит сразиться друг с другом в 10 очных конкурсных турах, в каждом из которых примут участие 10-12 человек. Победители потом схлестнуться в поэтической схватке в двух полуфиналах. А лучших из лучших ждет финал под председательством поэта Игоря Волгина, который состоится 30 июня в Доме актера в Москве. Главным призом станет возможность издания собственного поэтического сборника.