В Минцифры создали каталог российских приложений

Специалисты Минцифры РФ создали APPList-приложение, которое служит каталогом всего софта, созданного в России. На данный момент этот каталог работает только на гаджетах, работающих на базе ОС Android.

- Фактически это просто каталог Минцифры, в котором собраны все возможные российские приложения. Это каталог, наверное, для тех, кто вот только взял в руки смартфон, не знает, что ему установить - вот есть некий каталогизатор, в котором есть и приложение СМИ, которые можно выбрать, и соцсети, и госсервисы, - пояснил в эфире радио "Комсомольская правда" президент международной диджитал коммуникации Андрей Яблонских.

Он пояснил, что для скачивания приложений пользователю в любом случае приходится переходить в GooglePlay.