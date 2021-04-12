В Минске покажут "Гамлета" с Данилой Козловским

В апреле показы TheatreHD как никогда разнообразны: на экранах кинотеатров можно увидеть лучшие творения Шекспировского "Глобуса", а также образцовых русских театров.

TheatreHD - это онлайн-кинотеатр, в чьем репертуаре спектакли Метрополитен оперы, Royal Shakespeare Company, лондонского Королевского Национального театра и Шекспировского театра "Глобус", Большого театра России и лауреатов российской премии "Золотая маска". Минчане увидят две новинки - уникальный балет "Слепок", представляющий собой кросс-медийное произведение из изобразительного искусства, современного танца, музыки и кино, а также легендарную оперу "Риголетто" в постановке Майкла Майера.

Для приверженцев мирового драматического театра в апрельской программе представлены абсолютные хиты. "Много шума из ничего" - одна из самых взрослых по мироощущению шекспировских комедий, основной интригой которой является развернутый ответ на вопрос: быть или не быть любви двух законченных иронистов? Две версии спектакля "Франкенштейн" Дэнни Бойла - с Ли Миллером и Камбербэтчем - представят 13 и 27 апреля. Спектакль Королевского национального театра демонстрируется в двух вариантах - исполнители ролей доктора и существа меняются местами. "Сон в летнюю ночь" легендарного Шекспировского театра "Глобус" покажут 28 апреля. А те, кому не хватило драматургии английского классика, могут увидеть лаконичную, по-спартански простую шекспировскую трагедию о суровом воине, который не выдержал испытаний славой и политикой: "Кориолан" с Томом Хиддлстоном в главной роли. Драма Джона Уэбстера "Герцогиня Мальфи" в постановке "Глобуса" - 21 и 25 апреля. Эта знаменитая трагедия известна своими захватывающими сюжетными поворотами, напряженными сценами и запоминающимися персонажами.

В программе TheatreHD традиционно представлены и лауреаты "Золотой маски". В 2020 году Данила Козловский в неожиданном драматическом амплуа в спектакле "Гамлет" получил эту престижную театральную премию. Спектакль примечателен не только кинозвездой в главной роли, но и тем, что его постановкой занимался Лев Додин, один из самых парадоксальных и непредсказуемых современных режиссеров.

Высококлассные постановки подобраны и для любителей оперы и балета. 21 апреля зрители могут насладиться балетом Большого театра России "Пламя Парижа". Спустя много лет народно-революционная драма возвращается на сцену Большого театра в постановке Алексея Ратманского. Не потеряв своей страстности и темпераментности, "Пламя Парижа" приобрело новые черты, заставляя зрителя взглянуть на эпохальную французскую революцию, через призму жизни обычных людей. Оперу "Князь Игорь" можно увидеть 24 апреля. В 2014 году эту постановку ждали по обе стороны океана: это был американский дебют прославленного новосибирского режиссера Дмитрия Чернякова. Он поставил перед публикой гораздо более глобальные вопросы, выходящие далеко за рамки летописной истории - без пафоса и героизма.

Показы представляет Центр "АРТ Корпорейшн" - организатор Международного минского кинофестиваля "Лiстапад".