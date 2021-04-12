Российские компании, которые торгуют и за рубежом, пригласили на престижный конкурс "Экспортер года". Лучших наградят в ноябре на международном форуме в Москве "Сделано в России".

Кубанский виноград придает вину необычный вкус, который ценят и за рубежом. Фото: Владимир Аносов

Попытать удачу сможет не только крупный бизнес, но и малые предприниматели. Премия "Экспортер года" учреждена федеральным правительством и входит в число мер поддержки нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

В 2020 году конкурс определил 13 победителей из 1,7 тысячи подавших заявки. Среди победителей - миасский автозавод "Урал", выпускающий грузовики высокой проходимости, в том числе работающие на природном газе. Его продукция сегодня известна в 40 странах мира и хорошо себя зарекомендовала в любом климате.

К примеру, около 500 машин "Урал" в прошлом году отправились на Кубу. Крупные поставки были сделаны в Египет, Эфиопию и Анголу. Большое внимание уделяется развитию торговых отношений с Индонезией, Вьетнамом и Филиппинами. Сегодня на экспорт направляется больше пятой части продукции завода. В условиях пандемии удалось сохранить позиции на международных рынках. "При поддержке правительства региона мы стали одним из четырех предприятий Южного Урала, заключивших с Минпромторгом России соглашение о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности, - сообщил заместитель гендиректора торгового дома АЗ "Урал" Евгений Ильиных. - Его цель - увеличить объемы экспорта тягачей, специальных пассажирских транспортных средств, шасси, грузовиков и самосвалов в страны СНГ и дальнего зарубежья".

Победителем всероссийского конкурса "Экспортер года" стала и компания "Кубань-Вино". Ее признали лучшей в номинации "Новая география".

- Участие в конкурсе дало возможность в очередной раз заявить о себе и о российском вине в целом на международном рынке, - признался директор департамента по развитию и продвижению "Кубань-Вино" Эдуард Долгин. - Отечественное вино - сложный экспортный продукт, поэтому расширение географии - это процесс трудоемкий, но важный".

Кубанская компания стала первым поставщиком вина из России на рынке скандинавской страны

Винодельня работает по принципу производства полного цикла: от лозы до бутылки. Компания не случайно стала победителем конкурса "Экспортер года", поскольку отправляет свою продукцию за рубеж с 2015 года. География поставок охватывает Украину, Казахстан, Китай, Гонконг, Японию, Испанию, Германию, Бразилию, Норвегию, Турцию, Малайзию, Беларусь, Финляндию и Швецию. Ведутся переговоры о поставках вина в Уганду.

"Участие в конкурсах принесло нам несколько реальных контрактов на поставку продукции как в Азию, так и в Европу, - рассказывает Эдуард Долгин. - Наиболее ярким прорывом стал контракт на поставки в Финляндию. Мы стали первой винодельческой компанией из России на рынке скандинавской страны".