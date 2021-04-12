В Москве ребенок получил тяжелую травму на соревнованиях по прыжкам в воду

Юный спортсмен получил тяжелую травму на соревнованиях по прыжкам в воду. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное ГСУ СК, по этому факту назначена доследственная проверка.

Несчастный случай с 13-летним юношей произошел в спорткомплексе на севере Москвы. Спортсмен, выполняя прыжок, ударился головой о конструкцию вышки. Мальчика немедленно доставили в больницу.

Пациент находится в тяжелом состоянии, ему оказывают всю необходимую помощь. Он перенес операцию, и теперь врачи ввели его в медикаментозную кому. В свою очередь следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.