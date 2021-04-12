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12.04.2021 03:30
Рубрика: Спорт

Медали на вес

В Москве завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Столичный выпуск № 77(8428)
В столичном дворце спорта имени Ирины Винер-Усмановой завершился чемпионат Старого Света по тяжелой атлетике.

Отметим, что турнир стал первым подобным соревнованием среди тяжелоатлетов в российской столице за без малого 38 лет!

В первенстве Европы приняли участие представители 37 стран - 180 мужчин и 176 женщин.

По итогам напряженных баталий на помосте российские спортсмены завоевали одну золотую, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.

Награду высшей пробы в весовой категории до 87 кг завоевала Дарья Ахмерова. Серебряными призерами стали Кристина Соболь (до 49 кг), Светлана Ершова (до 55 кг), Ольга Тё (до 59 кг) и Яна Сотиева (до 76 кг), бронзовыми - Тимур Наниев (до 109 кг), Анастасия Анзорова (до 64 кг), Анастасия Романова (до 76 кг) и Дарья Рязанова (до 87 кг).

Интересно, что программа завершившегося чемпионата Европы включала в себя не только соревновательную, но и деловую часть.

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Как сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России, в один из соревновательных дней состоялась встреча 1-го вице-президента EWF, президента ФТАР Максима Агапитова с и.о. генерального директора "РУСАДА" Михаилом Бухановым. В итоге стороны подписали программу совместных мероприятий ФТАР и РАА "РУСАДА" по предотвращению нарушений антидопинговых правил в тяжелой атлетике на территории Российской Федерации.

"Мы не сможем измениться без вас, - подчеркнул важность встречи и подписания договора Максим Агапитов. - И надеемся на активную помощь со стороны "РУСАДА" в плане защиты чистых спортсменов".

Далее стороны обсудили проблему двойных стандартов в антидопинговой политике, проводимой WADA. Психологические, медицинские, научные аспекты работы.

Коснулись одной из самых болезненных и малопонятных для сторонних наблюдателей проблемы: повторное наказание за прошлые положительные пробы. Опуская юридические тонкости, получается, что это не наказание за конкретный проступок, а нарушение договора, которое влечет за собой определенные санкции, которые могут применяться многократно, без учета срока давности. "РУСАДА" старается защитить спортсменов, в рамках своих полномочий и на сегодня уже можно говорить о ряде побед. Но изменить систему в одночасье невозможно, особенно если речь идет о правовых нормах.

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