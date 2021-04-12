Новости

Microsoft объявила о покупке Nuance за 20 млрд долларов 17:06
Меркель в последний раз выступила в качестве канцлера на выставке в Ганновере 17:03
В СК рассказали об убийстве мужчины в московском фитнес-клубе 17:03
Кузнецова попросила реабилитировать детей, вывезенных из Сирии и Ирака 17:02
На горящей фабрике "Невская мануфактура" произошло обрушение кровли 17:00
Прокуратура Парижа начала расследование стрельбы возле больницы 16:57
Во вторник на Москве-реке открывается навигация 16:51
В Бразилии появится статуя Христа выше, чем в Рио 16:49
Матвиенко указала на связь между подвигом Гагарина и вакциной от COVID-19 16:46
СК возбудил уголовное дело по факту пожара на "Невской мануфактуре" 16:45
В Иране назвали взрыв причиной аварии на ядерном объекте в Натанзе 16:41
В Москве снизился уровень шума 16:32
Генсек ХДС: Партия поддержала Лашета в качестве кандидата в канцлеры ФРГ 16:30
В отношении экс-премьера Великобритании Кэмерона начата проверка 16:27
В РФС подтвердили приглашение Гилерме на заседание КДК 16:25
Площадь пожара на "Невской мануфактуре" достигла 10 тысяч кв. метров 16:10
В Екатеринбурге в больничной еде нашли мышиный хвост 15:58
Неизвестный открыл огонь у больницы в Париже: один человек погиб 15:55
Лавров: Нахождение военных кораблей США в Черном море вызывает вопросы 15:50
В ФНПР объяснили, почему нельзя продлить майские праздники 15:48
Сергей Собянин и Елена Гагарина открыли выставку "Первый" в Музее космонавтики 15:45
В Югре 70 школ эвакуировали из-за сообщений о минировании 15:44
Лавров предостерег другие страны от подпитки милитаристских настроений Киева 15:39
Рост цен на новостройки в Москве и области замедлился 15:37
В Москве открыли мемориальную доску космонавту Алексею Леонову 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
12.04.2021 16:27
Рубрика: В мире

В отношении экс-премьера Великобритании Кэмерона начата проверка

Текст: Алексей Чуриков

Правительство Великобритании начало проверку в отношении бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона. Экс-главу правительства подозревают в нарушении законов лоббирования, утвержденных в свое время его же кабинетом министров. Кэмерон, не имея соответствующей регистрации в качестве лоббиста, якобы продвигал интересы компании финансовых услуг Greensill Capital с целью получения государственных кредитов, выделявшихся правительством крупным компаниям в период пандемии коронавируса.

Фото: AFP/Ben STANSALL
Британцам снова разрешили ходить в парикмахерские и пабы

Как уточняет The Guardian, нынешний премьер Борис Джонсон поручил вести проверку эксперту по правовым вопросам Найджелу Бордману. Он заявил, что правительство Великобритании заинтересовано в "максимальной прозрачности" этого расследования, поскольку речь идет о расходовании средств налогоплательщиков.

О сроках окончания проверки и возможных последствиях для Кэмерона пока что не сообщается. Тем не менее известно, что лоббирование без соответствующей лицензии может привести к штрафу в размере 7,5 тысячи фунтов (около 800 тысяч рублей). "Премьер-министр хочет, чтобы это было сделано тщательно, и он хотел, чтобы это было сделано в кратчайшие сроки, чтобы вы могли ожидать быстрой отдачи от этого", - заявил Бордман.

По информации местных СМИ, Дэвид Кэмерон лично и напрямую связывался с руководством британского министерства финансов, а также с Банком Англии. Сообщается, что экс-премьер пытался лоббировать интересы Greensill Capital используя обычные средства связи, вроде текстовых сообщений или звонков по обычной мобильной связи. Кроме того, Кэмерону приписывают организацию неформальной встречи между министром здравоохранения Мэттом Хэнкоком и главой Greensill Capital Лексом Гринсиллом, на которой министра пытались склонить к принятию выгодных для компании Гринсилла решений.

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Россия примет участие в весенней сессии ПАСЕ дистанционно
Песков прокомментировал сообщения о выходных между майскими праздниками
Статус молодого ученого будет прописан на законодательном уровне
Кремль: Запросов от Зеленского на переговоры с Путиным пока не было
Косачев прокомментировал инцидент на объекте в Натанзе
В МИД рассказали о сроках возвращения посла России в США
Власти Италии назвали возможные сроки восстановления туризма с Россией