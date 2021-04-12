В отношении экс-премьера Великобритании Кэмерона начата проверка

Правительство Великобритании начало проверку в отношении бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона. Экс-главу правительства подозревают в нарушении законов лоббирования, утвержденных в свое время его же кабинетом министров. Кэмерон, не имея соответствующей регистрации в качестве лоббиста, якобы продвигал интересы компании финансовых услуг Greensill Capital с целью получения государственных кредитов, выделявшихся правительством крупным компаниям в период пандемии коронавируса.

Как уточняет The Guardian, нынешний премьер Борис Джонсон поручил вести проверку эксперту по правовым вопросам Найджелу Бордману. Он заявил, что правительство Великобритании заинтересовано в "максимальной прозрачности" этого расследования, поскольку речь идет о расходовании средств налогоплательщиков.

О сроках окончания проверки и возможных последствиях для Кэмерона пока что не сообщается. Тем не менее известно, что лоббирование без соответствующей лицензии может привести к штрафу в размере 7,5 тысячи фунтов (около 800 тысяч рублей). "Премьер-министр хочет, чтобы это было сделано тщательно, и он хотел, чтобы это было сделано в кратчайшие сроки, чтобы вы могли ожидать быстрой отдачи от этого", - заявил Бордман.

По информации местных СМИ, Дэвид Кэмерон лично и напрямую связывался с руководством британского министерства финансов, а также с Банком Англии. Сообщается, что экс-премьер пытался лоббировать интересы Greensill Capital используя обычные средства связи, вроде текстовых сообщений или звонков по обычной мобильной связи. Кроме того, Кэмерону приписывают организацию неформальной встречи между министром здравоохранения Мэттом Хэнкоком и главой Greensill Capital Лексом Гринсиллом, на которой министра пытались склонить к принятию выгодных для компании Гринсилла решений.