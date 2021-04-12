В РФ пройдут международные исследование качества образования школьников

В апреле 2021 года в России запланировано проведение двух крупных исследований качества образования школьников: PIRLS-2021 и апробационный этап PISA-2022, сообщает Рособрнадзор.

Что это за исследования?

PIRLS - проверяет качество чтения и понимания текста. В нем примут участие более семи с половиной тысяч четвероклассников из 296 школ 43 регионов страны. Исследование пройдет в "бумажной" и электронной форматах. Результаты будут опубликованы в декабре 2022 года.

PISA - это исследование качества образования, в рамках которого оцениваются знания и навыки учеников в возрасте 15 лет. В 2022 году пройдет восьмой цикл этого исследования, в нем примут участие более 80 стран: специалисты будут оценивать математическую, читательскую, естественно-научную и финансовую грамотность учеников. Плюс - креативное мышление.

- В апреле 2021 года в России в рамках подготовки к основному этапу PISA-2022 проводится апробационный этап исследования, сообщает Рособрнадзор. - В выборку для апробации вошли более 3 000 учащихся из 58 образовательных организаций Москвы, Вологодской, Рязанской, Московской и Орловской областей. Основной этап исследования пройдет в апреле 2022 года. Итоги основного этапа исследования PISA-2022 будут официально объявлены в декабре 2023 года.