Новости

Песков: Русскоговорящие жители Донбасса отвергнуты собственным государством 12:32
Песков заявил об отсутствии запросов на разговор Путина с Зеленским 12:25
В "Интер РАО" рассказали об экспорте электроэнергии в Прибалтику 12:24
Песков прокомментировал сообщения о выходных между майскими праздниками 12:21
Кремль: Запросов от Зеленского на переговоры с Путиным пока не было 12:13
В День космонавтики внук Гагарина получил журнал "Родина" 12:11
Названы дата и место прощания с Эмилем Верником 12:09
Прокуратура проверит информацию о дефиците сахара в Красноярском крае 12:06
Воронежец задушил напавшую на него бешеную волчицу 11:54
Рогозин: День космонавтики сопоставим с Днем Победы 11:52
В Барселоне надеются начать принимать российских туристов в августе 11:48
Минобороны РФ впервые показало свои спутники 11:45
В Армении граждан от 18 до 55 лет будут прививать "Спутником V" 11:38
К месту посадки "Союза МС-17" в Казахстане стянули технику и военных 11:34
Спецслужбы Ирана выяснили личность причастного к диверсии в Натанзе 11:23
В Петербурге завели дело на подростка, устроившего стрельбу в школе 11:21
Оперштаб: Еще 1221 пациент вылечился от коронавируса в Москве 11:14
В Башкирии из затопленной деревни эвакуировали животных 11:09
Голевая передача Овечкина помогла "Вашингтону" разгромить "Бостон" 11:06
В России разработан ныряющий патрульный корабль 10:59
В РФ пройдут международные исследование качества образования школьников 10:53
В Якутске за двое суток выпало больше месячной нормы снега 10:47
Рогозин: "Роскосмос" потерял несколько контрактов из-за санкций США 10:39
СМИ: Netflix запускает свое производство в России 10:32
Путин поручил разработать стимулы для инвестиций из прибыли 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
12.04.2021 10:53
Рубрика: Общество

В РФ пройдут международные исследование качества образования школьников

Текст: Ксения Колесникова

В апреле 2021 года в России запланировано проведение двух крупных исследований качества образования школьников: PIRLS-2021 и апробационный этап PISA-2022, сообщает Рособрнадзор.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Как цифровой репетитор помогает столичным школьникам

Что это за исследования?

PIRLS - проверяет качество чтения и понимания текста. В нем примут участие более семи с половиной тысяч четвероклассников из 296 школ 43 регионов страны. Исследование пройдет в "бумажной" и электронной форматах. Результаты будут опубликованы в декабре 2022 года.

PISA  - это исследование качества образования, в рамках которого оцениваются знания и навыки учеников в возрасте 15 лет. В 2022 году пройдет восьмой цикл этого исследования, в нем примут участие более 80 стран: специалисты будут оценивать математическую, читательскую, естественно-научную и финансовую грамотность учеников. Плюс - креативное мышление.

- В апреле 2021 года в России в рамках подготовки к основному этапу PISA-2022 проводится апробационный этап исследования, сообщает Рособрнадзор. - В выборку для апробации вошли более 3 000 учащихся из 58 образовательных организаций Москвы, Вологодской, Рязанской, Московской и Орловской областей. Основной этап исследования пройдет в апреле 2022 года. Итоги основного этапа исследования PISA-2022 будут официально объявлены в декабре 2023 года.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор

Главное сегодня

Песков прокомментировал сообщения о выходных между майскими праздниками
Косачев прокомментировал инцидент на объекте в Натанзе
Космонавты с МКС поздравили жителей Земли с 60-летием полета в космос
Мишустин обновил критерии оценки эффективности губернаторов
За сутки в России подтверждено 8320 случаев COVID-19 в 83 регионах
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников
Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии