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12.04.2021 01:00
Рубрика: Экономика

В Роскосмосе рассказали, как построить космическую карьеру

Текст: Алексей Дуэль
Стать космонавтом дано не каждому, но преуспеть в космической отрасли могут представители самых разных профессий и специальностей. Госкорпорация "Роскосмос" вместе с VK Работа запустили проект, рассказывающий о том, какие люди строят ракеты и летательные аппараты, как они пришли в отрасль и как стать одним из них.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"На работе каждый день мы решаем нетривиальные задачи, - рассказывает начальник группы отдела математического обеспечения и обработки телеметрической информации космического центра "Южный" Виктория Хайрадимова. - Все начинается после пуска - специалисты из моей группы оценивают качество принятой и зарегистрированной телеметрической информации, формируют массив данных телеизмерений и обрабатывают полученные параметры".

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
На ВДНХ пройдет международный фестиваль "Пора в космос"

"Вместе с другими сварщиками я работаю над строительством комплекса "Ангары" - полностью российской разработки, ракеты-носителя тяжелого класса, которую в будущем собираются использовать для пилотируемых полетов", - с гордостью рассказывает электросварщик ручной сварки 6 разряда производственного объединения "Полет" Павел Сахно.

"Сейчас я строю 3D-модели и прорабатываю стандарты технического обслуживания для особых ситуаций, пишу программы для станков с ЧПУ, - описывает свои трудовые будни инженер-технолог по обработке металлов резанием в ЗАО "ЗЭМ" РКК "Энергия" имени С. П. Королева Михаил Матвеев. - Иногда провожу целый день за компьютером, иногда на несколько дней уезжаю на производство, контролируя и корректируя процесс изготовления новой детали".

Прочитать короткие интервью с теми, кто своими знаниями и работой позволят покорять космическое пространство, можно на специальном портале "Космос с человеческим лицом". Прямо оттуда же можно отправить свое резюме в отдел кадров Роскосмоса - интересная работа в межзвездной отрасли найдется для каждого.

Экономика Работа Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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