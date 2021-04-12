Возможно, уже скоро в странах Евразийского содружества могут вступить в силу новые требования к сигаретам. Новшеств несколько. Но главное из них - это секрет самозатухания, или, как этот эффект называется на профессиональном сленге, пониженная воспламеняющая способность.

Речь о сигаретах, которые более безопасны с точки зрения их способности вызвать бытовой пожар. Не секрет, что очень большое количество возгораний в квартирах и частных домах происходит из-за так называемого "пьяного курения в постели". Это когда сигарета выпадает из рук спящего и поджигает одеяло или ковер.

В Европе давно придумали, как бороться с такой напастью - противопожарные сигареты. Их еще называют самозатухающими, антивоспламенительными, но смысл один, если курильщик не затягивается, то такая спецсигарета быстро гаснет. Секрет подобных сигарет с технической точки зрения прост - специальная бумага. Она сделана с неравномерной пропускной способностью воздуха. Несколько кольцеобразных плотных мест не позволят сигарете продолжить тление.

Но нововведения, которые в Европе были приняты еще несколько лет назад, у нас встретили возражения со стороны табачного лобби. Производителям табака, естественно, выгодно, чтобы курильщик выкуривал больше сигарет. Чем быстрее сигарета прогорает, тем больше их расход. Все просто. С точки зрения стоимости тоже все неоднозначно. Дело в том, что если новые требования к сигаретам будут приняты и в ЕАЭС, то сигареты сразу подорожают. Ориентировочно это прибавит к стоимости пачки сигарет от 50 копеек до рубля.

Сейчас спецбумагу для противопожарных сигарет производят во Франции, Канаде, США и Японии, а она дороже обычной. И тем не менее наш минздрав отбивает все нападки, а в МЧС России однозначно поддержали инициативу медиков. Седьмого апреля МЧС в ответ на ранее присланный запрос от минздрава согласовало доработанный проект распоряжения Коллегии Евразийской экономической комиссии, касающийся в том числе и введения новых требований к сигаретам.

МЧС поддержало Минздрав с введением так называемых самозатухающих сигарет

"МЧС России поддерживает все законодательные инициативы, направленные на снижение рисков жизни и укрепление здоровья граждан, в том числе в вопросах пожарной безопасности. Так, введение в обращение сигарет с пониженной воспламеняющей способностью могло бы оказать существенное влияние на предотвращение части возгораний и снижение гибели и травмирования людей при пожарах по причине неосторожного курения, а также сохранить имущество граждан", - сообщили корреспонденту "РГ" в профильном департаменте МЧС России.