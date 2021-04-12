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12.04.2021 20:00
Рубрика: Экономика

В темной кухне

В России набирает обороты новый формат торговли
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8429)
В России становится все больше магазинов, в которые закрыт доступ покупателям. Такие торговые точки рассчитаны на сбор и доставку заказов в пределах района. Формат, который носит название "даркстор", больше всего представлен в продуктовом ретейле. Сейчас он завоевывает рынки косметики, бытовой техники и строительных материалов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На заре интернет-торговли продукты доставлялись прямо из торговых залов, а пицца - из ближайшей пиццерии. Но собирать интернет-заказ в обычном магазине неудобно: на это тратится много времени. Кроме того, поскольку товар выложен таким образом, чтобы обратить на себя внимание посетителей магазина, запасов на полке может быть недостаточно.

Фото: iStock
Где предпочитают закупаться россияне

Сегодня все больше сетей приходит к выводу, что товары, заказанные по интернету, удобнее и быстрее собирать в складах-магазинах, в которые закрыт вход обычным покупателям. В них оптимизирован процесс хранения и сборки заказа. Современные дарксторы уже оснащаются автоматизированными линиями для движения товаров по складу, продукция выложена таким образом, чтобы сначала собрать легкие товары, а в конце - тяжелые, рассказывает гендиректор INFOLine Иван Федяков. К тому же даркстор располагается не там, где удобный подъезд для покупателей, а в идеальном месте для развоза заказов по определенному району.

Такие требования позволяют снизить и плату за аренду помещения - для склада-магазина не нужно "проходное" место, первая линия, близость к остановкам и метро.

Использование дарксторов позволяет компаниям обрабатывать большие объемы интернет-заказов, а покупателям получать заказы за 30-40 минут. К примеру, компания "Самокат" выполняет 140 тысяч доставок каждый день - всего 18 млн доставок за 2020 год. Для этого компания использует 400 дарксторов, расположенных в шести городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Краснодаре.

Реагировать на развитие интернет-торговли и открывать магазины-склады торговым сетям приходится очень быстро, или они потеряют клиентов, которые ждут свои заказы максимально быстро. "ВкусВилл" откроет 70 новых дарксторов, чтобы полностью перевести в них сборку онлайн-заказов. Сейчас у него 15 дарксторов в Москве и Санкт-Петербурге. Но потребность в них растет - компания выполняет 99,6 тысячи онлайн-заказов ежедневно.

Без дарксторов торговые сети могут потерять клиентов, которые ждут свои заказы в короткие сроки

Сегодня ассортимент товаров, которые собираются в дарксторах, расширяется. На складах-магазинах запускают сборку заказов косметики и мелкой бытовой техники. К новой модели торговли присоединяются магазины строительных материалов и товаров для дома. Сейчас в России насчитывается около 10 гипермаркетов для дома и ремонта, которые закрыты для покупателей. Интернет-торговля товарами для ремонта будет только набирать обороты, считает гендиректор INFOLine Иван Федяков. "Профессиональным строителям не обязательно видеть дюбель, чтобы решить, подходит он или нет", - отмечает он. Вслед за ростом заказов вырастет и число дарксторов, как и dark kitchen (темные кухни), в которых нет посадочных мест. Они ориентированы только на доставку готовых блюд.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ирина Жандарова
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