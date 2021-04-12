В России растет спрос на крафтовые кондитерские изделия

Спрос на изготовление тортов вырос за год на 72%, следует из данных "Авито Услуги". Их в основном производят небольшие фабрики или индивидуальные предприниматели. На фоне подорожания сырья помощь государства приходится как нельзя кстати.

Так, ульяновская фабрика "Лилиани" с помощью закупочных сессий смогла пробиться на полки крупных торговых сетей. А предприниматель Андрей Бондаренко занял второе место в конкурсе стартапов и открыл кофейню в Красной Поляне. Субсидии, закупочные сессии, гранты для фермеров, конкурсы стартапов заложены в нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство".

Небольшие кондитеры наиболее остро ощущают последствия коронакризиса, отмечает исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслав Лашманкин. Почти все ингредиенты выросли в цене. Но крупные фабрики могут закупить, например, большую партию сахара по более привлекательным ценам. Небольшие кондитеры лишены такой возможности. При этом на крафтовую продукцию есть устойчивый спрос. Это мучные кондитерские изделия с короткими сроками годности, пастила, медофеты, изделия с сухофруктами и т.д.

По данным АСКОНД, в прошлом году потребление кондитерских изделий в России снизилось с 24,9 кг до 23,9 кг на человека. При этом производство такой продукции снизилось на 2% и составило 3,85 млн тонн. Из них больше половины (52%) приходится на мучные кондитерские изделия. Шоколад занимает еще 28%, сахаристые изделия - 20%.