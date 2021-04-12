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Рубрика: Культура

Выбраться из "Леса"

В Театре Сатиры поставили пьесу Островского
Текст: Елена Покорская
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8429)
Зрелая женщина покупает себе юного мужа. Актер-комик пытается покончить с собой. Гамлет и Отелло преображаются в отставного полковника и вместе уходят за невидимый горизонт... Сколько страстей! Весь мир - театр. Эта крылатая фраза, по сути, определяет и смысл, и атмосферу постановки комедии Александра Островского "Лес" режиссера Антона Яковлева в Театре Сатиры.
Несчастливцев и Счастливцев в исполнении Максима Аверина и Юрия Васильева. Фото: Александр Беланов / Театр Сатиры Несчастливцев и Счастливцев в исполнении Максима Аверина и Юрия Васильева. Фото: Александр Беланов / Театр Сатиры
Несчастливцев и Счастливцев в исполнении Максима Аверина и Юрия Васильева. Фото: Александр Беланов / Театр Сатиры

Название пьесы воплощается на сцене как сложная и многоплановая метафора. Лес как темная чаща инстинктов, где блуждают герои. Образ природы, которую люди безжалостно разрушают: помещица Гурмыжская распродает лес по кускам, а купец Восмибратов пилит на бревна. Живое дерево превращается в мертвый материал. Вся декорация (художник Мария Рыбасова) сделана из плохо оструганных досок - уходящая вверх деревянная парабола, две грубо сколоченные беседки по бокам. В центре крутится островок салонной жизни с креслами и столом, а на авансцене возникают то лодка, то мостки. Пространство сужается до "крупного плана", там страстно объясняются герои.

Фото: youtube.com
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Режиссер искусно выстраивает контрапункт комедийного и драматического начал, когда предощущение трагического конца, загубленной любви и оборванной жизни словно пронизывает смешные, почти фарсовые эпизоды.

Будни в мирке госпожи Гурмыжской протекают как бесконечные сцены потешного театра, череда забав богатой хозяйки. Слуги, бедные родственники, соседи, все персонажи без исключения - ее личные шуты, которые лебезят и развлекают капризную барыню. Алена Яковлева с блеском и азартом играет увядающую красавицу. Вот она, скучая, безостановочно меняет костюмы и обличия: из наивной и непрактичной дамы превращается в щедрую благодетельницу, радеющую о сироте; из едва ли не из бесплотной монашки - в обольстительную женщину, жаждущую плотских утех. То и дело маски спадают, обнажая натуру жесткую, скупую, безжалостную. Влюбившись в юного Буланова (Артем Минин), Гурмыжская преображается в хищницу, стремительно загоняющую добычу в капкан. Сбросив темный "офисный" костюм, она появляется на авансцене в ослепительно белом платье, напоминая некую голливудскую диву (костюмы Марии Вольской соединяют в себе стили разных эпох, подчеркивая неизменность характеров и устремлений персонажей).

Поведением человека управляет холодный расчет, а за показным благочестием прячется жажда наживы. Здесь герои - скоморохи и лицедеи. Единственно живыми, искренними людьми в этом балаганчике комедиантов окажутся странствующие актеры - трагик Несчастливцев (Максим Аверин) и комик Счастливцев (Юрий Васильев). Только для них театр - это подлинная реальность, где живы идеалы и благородство, где деньги есть ничтожная плата за счастье, а вдохновение оплачено страданием и кровью сердца.

В начале Несчастливцев спускается из амфитеатра, поднимаясь на сцену со словами "Быть или не быть"? Монолог Гамлета о судьбе и предназначении становится лейтмотивом всего спектакля. Герой Максима Аверина - это последний рыцарь, романтик, проживающий на наших глазах страсти и потрясения принца датского, Лира, Отелло. Он - Актер с большой буквы. Каждая фраза дается "на разрыв аорты", ибо театр для него - священный храм, который не терпит суеты и фальши. "Пауза!" - неистово кричит он партнеру, поторопившемуся подать реплику. И рядом с ним Счастливцев (не менее филигранная работа Юрия Васильева) вдруг забывает свое амплуа, прекращает дурачиться и начинает с восторгом в глазах играть за всех воображаемых персонажей.

Фото: Пресс- служба Пермского театра "У Моста"
Пермский театр "У Моста" покажет в Петербурге три спектакля

Театр как лицедейство и театр как искусство. Что важнее? Обмануть, объегорить ближнего, набив шкатулку купюрами, или отдать последние копейки, не предавая свои принципы и ценности? Что выше - плоть или дух? И, отвечая без слов, в финале герой Аверина взбегает на помост и взлетает ввысь под колосники, вырываясь из плена темного леса.

Спектакль окончен, стихли аплодисменты, и мы понимаем, что, возможно, со времен легендарной эпохи Валентина Плучека Театр Сатиры не имел в своем репертуаре столь яркого спектакля с отменным актерским ансамблем.

Культура Театр Драматический театр

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