Видеотрансляция: Путин проводит совещание по развитию космической отрасли

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития космической деятельности России.

Ожидается, что в мероприятии примет участие генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин - он представит ряд космических программ, включая программу "Сфера", программы космической ядерной энергетики, а также орбитальные космические исследования, связанные в первую очередь с изучением Луны. Также с докладом выступит вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Глава государства обозначил приоритеты развития нашей страны в космосе еще на совещании по финансированию космической области в ноябре прошлого года. Это - совершенствование собственной космической инфраструктуры, наращивание и качественное улучшение группировки космических аппаратов, создание перспективной линейки ракетных комплексов, продолжение пилотируемых программ, увеличение доли инновационной космической техники и услуг.

По словам российского лидера, решение этих задач необходимо "для эффективного развития отечественной экономики, для повышения безопасности государства, для сохранения лидерства России на глобальном космическом рынке, где конкуренция динамично растет".