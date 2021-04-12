Второе высшее образование в творческих вузах станет бесплатным

Режиссер, дирижер, композитор - скоро получить второе высшее по этим специальностям можно будет бесплатно. Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал законопроект о бесплатном втором высшем образовании для творческих профессий.

Сейчас второе высшее образование все без исключения получают, оплачивая обучение из собственного кармана.

Теперь, по крайней мере для претендентов на некоторые творческие профессии, оно будет бесплатным. Но только по конкурсу. Кому же повезет?

"На конкурсной основе бесплатное второе или последующее высшее образование можно будет получить с присвоением квалификации режиссера театра, кино и телевидения, дирижера, композитора, литературного работника, а также переводчика художественной литературы, - уточнила министр культуры Ольга Любимова. - Это специалисты, в которых сегодня нуждается отрасль культуры".

По словам министра, обучаться специалисты будут в рамках установленных контрольных цифр приема без увеличения бюджетных расходов. При этом первое или предыдущее высшее образование не обязательно должно быть творческим.

Законопроект согласован с минэкономразвития, минобрнауки, минфином.

Есть и положительные заключения минюста, а также Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. Перечень специальностей и федеральных вузов, где будет доступно новшество, утвердит правительство.

Комментарий

Григорий Заславский, ректор ГИТИСа:

- К таким профессиям, как режиссер, дирижер, люди часто приходят, уже добившись успеха в другой специальности, иногда тоже творческой. У многих знаменитых режиссеров, например, очень часто актерское прошлое: Юрий Любимов, Галина Волчек, Олег Ефремов. Выдающийся Леонид Хейфец окончил в свое время политехнический институт. Хотя значение имеет не только профессиональный опыт, но и жизненный.

По оценкам, в год возможность поступить бесплатно на второе высшее будет у 20-25 человек

Важно: речь идет об очень небольшом числе людей. Наверное, на всю страну в год возможность поступить бесплатно на второе высшее будет у 20-25 человек. Кто-то скажет: "Вчерашние школьники и опытные взрослые будут участвовать в одном конкурсе? Нечестно!" Отвечу: нет, конкуренция в нашем деле всегда очень зависит от таланта. И если молодой человек талантлив, конкурс он пройдет. Надеемся, что закон будет принят уже этой весной. В ГИТИСе режиссерская группа 6-7 человек. Бесплатно на второе высшее возьмем максимум треть.