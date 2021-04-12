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12.04.2021 22:45
Рубрика: Общество

Как по нотам

Второе высшее образование в творческих вузах станет бесплатным
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8429)
Режиссер, дирижер, композитор - скоро получить второе высшее по этим специальностям можно будет бесплатно. Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал законопроект о бесплатном втором высшем образовании для творческих профессий.
Режиссер, дирижер, композитор, переводчик художественной литературы - это второе "высшее" станет бесплатным. Фото: Роман Щербенков Режиссер, дирижер, композитор, переводчик художественной литературы - это второе "высшее" станет бесплатным. Фото: Роман Щербенков
Режиссер, дирижер, композитор, переводчик художественной литературы - это второе "высшее" станет бесплатным. Фото: Роман Щербенков

Сейчас второе высшее образование все без исключения получают, оплачивая обучение из собственного кармана.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Теперь, по крайней мере для претендентов на некоторые творческие профессии, оно будет бесплатным. Но только по конкурсу. Кому же повезет?

"На конкурсной основе бесплатное второе или последующее высшее образование можно будет получить с присвоением квалификации режиссера театра, кино и телевидения, дирижера, композитора, литературного работника, а также переводчика художественной литературы, - уточнила министр культуры Ольга Любимова. - Это специалисты, в которых сегодня нуждается отрасль культуры".

По словам министра, обучаться специалисты будут в рамках установленных контрольных цифр приема без увеличения бюджетных расходов. При этом первое или предыдущее высшее образование не обязательно должно быть творческим.

Законопроект согласован с минэкономразвития, минобрнауки, минфином.

Есть и положительные заключения минюста, а также Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. Перечень специальностей и федеральных вузов, где будет доступно новшество, утвердит правительство.

Комментарий

Григорий Заславский, ректор ГИТИСа:

- К таким профессиям, как режиссер, дирижер, люди часто приходят, уже добившись успеха в другой специальности, иногда тоже творческой. У многих знаменитых режиссеров, например, очень часто актерское прошлое: Юрий Любимов, Галина Волчек, Олег Ефремов. Выдающийся Леонид Хейфец окончил в свое время политехнический институт. Хотя значение имеет не только профессиональный опыт, но и жизненный.

По оценкам, в год возможность поступить бесплатно на второе высшее будет у 20-25 человек

Важно: речь идет об очень небольшом числе людей. Наверное, на всю страну в год возможность поступить бесплатно на второе высшее будет у 20-25 человек. Кто-то скажет: "Вчерашние школьники и опытные взрослые будут участвовать в одном конкурсе? Нечестно!" Отвечу: нет, конкуренция в нашем деле всегда очень зависит от таланта. И если молодой человек талантлив, конкурс он пройдет. Надеемся, что закон будет принят уже этой весной. В ГИТИСе режиссерская группа 6-7 человек. Бесплатно на второе высшее возьмем максимум треть.

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