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Выход 12,9-дюймового iPad Pro задержат из-за дефицита дисплеев

Текст:   Виктория Чернышева
12.04.2021,  
14:14
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

В Apple не хватает дисплеев mini-LED для нового iPad Pro.

Это может отложить выход версии планшета с 5G: изначально ожидалось, что ее презентуют одновременно с iOS 14.5. Об этом сообщает портал Mydrivers.

Ранее было озвучено, что Apple намерена провести в апреле презентацию новых продуктов - в частности, последней версии iPad Pro. Но из-за нехватки дисплеев уже на старте продаж может возникнуть дефицит планшетов.

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Не исключено, что Apple выпустит сначала планшет с поддержкой Wi-Fi, а версия с поддержкой 5G выйдет позже. Кроме того, веротяно, дисплеи mini-LED появятся только в "старшем" 12,9-дюймовом iPad Pro. Планшет с 11-дюймовым экраном может получить старый дисплей.

Новинки будут работать на однокристальной системе A14X, получат тройную основную камеру и разъем Thunderbolt.

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