Идентифицирован загадочный объект в древнем городе майя

Международная команда исследователей идентифицировала таинственный объект в древнем городе майя Тикаль. Это оказалось здание посольства соседнего государства Теотиуакана, древнейшее в своем роде.

Об исследовании рассказал журнал Science. Началось все в 2018 году, когда город майя Тикаль, расположенный на севере современной Гватемалы, был обследован с самолета при помощи лидара - специального лазерного радара, способного просвечивать поверхность.

Лучи лазера помогли точно нанести на карту местоположение множества древних зданий, скрытых джунглями. В южной части города лидар обнаружил большой закрытый двор с пирамидой на его восточной стороне.

Изучив новые изображения, археологи установили: найденный объект выглядит в точности как цитадель Теотиуакуна, но только как его уменьшенная версия. Это очень удивило исследователей, ведь Теотиуакан был мегаполисом Мезоамерики, расположенным в центральной части Мексики.

Чтобы выяснить, имеет ли цитадель Тикаля какую-либо другую, кроме внешнего сходства, связь с Теотиуаканом, команда во главе с археологом Эдвином Романом Рамиресом из Фонда культурного и природного наследия майя начала полевые работы.

Во время раскопок цитадели Тикаля и двух других близлежащих зданий исследователи обнаружили оружие, изготовленное в характерном для Теотиуакана стиле. Некоторые предметы были сделаны из зеленого обсидиана происхождением из центральной Мексики.

Кроме того, были раскопаны фрагменты курительных трубок, которые использовались в религиозных и политических церемониях Теотиуакана, резные изображения бога дождя Теотиуакана и даже захоронение с подношениями в стиле Теотиуакана.

Пандемия коронавируса на некоторое время прервала исследование. Но после его возобновления ученые провели радиоуглеродное датирование цитадели Тикаля. Оно показало, что данный объект был построен около 300 года нашей эры.

Датирование позволило ученым выдвинуть смелую гипотезу - раскопанная цитадель Тикаля на самом деле была тем, что сегодня назвали бы посольством дружественной державы. Дело в том, что она была возведена почти за столетие до предполагаемого вторжения в Тикаль войска Теотиуакана. Это говорит о дружеских отношениях, которые внезапно распались.

Ранее расшифрованные в Тикале надписи на стенах рассказали ученым о том, что 16 января 378 года нашей эры стало поворотным моментом в истории древних майя. В этот день царь Тикаля "вошел в воду", то есть умер. Историки предполагают, что он был убит захватчиками. После его смерти новым правителем Тикаля стал сын победившего царя.

По мнению ученых, находки говорят о том, что между Тикалем и Теотиуаканом существовали крепкие ранние связи, которые как минимум были относительно дипломатичными и дружескими. И вдруг что-то пошло не так. В какой-то момент города рассорились, что привело к вторжению и захвату власти.

"Мы не можем с уверенностью сказать, что люди, которые построили цитадель в Тикале, были из Теотиуакана, - говорит при этом Роман Рамирес. Но они, безусловно, были людьми, хорошо знакомыми с его культурой и традициями, и даже поклонялись богу дождя этого далекого города".

Теперь ученые считают, что древнейшее посольство в Тикале могло быть использовано правителем Теотиуакана в качестве форпоста для захвата власти. Впрочем, не исключено, что подобный форпост имелся и у Тикаля.

Дело в том, что не так давно в самом центре Теотиуакана ученые открыли роскошный комплекс, явно построенный для элиты общества. Его стены были украшены богатыми красочными фресками. Это заставило археологов предположить, что здесь жили аристократы майя или их дипломаты.

Также установлено, что данные фрески были намеренно разбиты вдребезги и глубоко закопаны. Произошло же это как раз во время завоевания Тикаля в 378 году нашей эры, что также намекает на внезапный переход от дипломатии к насилию. Теперь открытым остается вопрос о том, что же именно заставило Теотиуакан сначала включить Тикаль в число своих друзей, а затем расправиться над ним? Эту тайну еще предстоит разгадать.