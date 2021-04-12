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12.04.2021,  
13:00
Текст:  Алексей Моисеев

Загоревшийся "летающий грузовик" С-17 ВВС США показали на видео

Boeing C-17 Globemaster III в настоящее время являются основными тяжелыми военно-транспортными самолетами военно-воздушных сил США.

Они активно используются для доставки войск, боевой техники, других грузов. Такая интенсивная эксплуатация сопровождается различными инцидентами. Вроде того, что произошел в конце минувшей недели на авиабазе Charleston в Южной Каролине.

На обнародованном ролике видно, что у находящегося на стоянке воздушного судна в районе шасси объята пламенем левая часть фюзеляжа. В небо подымаются клубы черного густого дыма.

Интересно, что рядом, очень близко находится точно такой же борт, но не видно никаких попыток его эвакуировать с потенциально опасного места.

Подоспевшие вовремя пожарные расчеты успели ликвидировать возгорание, не позволив огню уничтожить весь самолет. Тем не менее, судя по кадрам с места инцидента, ущерб нанесен достаточно серьезный, и потребуется долгий и дорогостоящий ремонт, прежде чем этот самолет вернется в строй.

В настоящее время ведется расследование всех обстоятельств чрезвычайного происшествия.

Фото: Укроборонпром / https://ukroboronprom.com.ua
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В вооруженных силах США служат более двух сотен Boeing C-17 Globemaster III.

При собственном взлетном весе более 265000 кг они способны транспортировать груз весом 77 500 кг на расстояние более 4400 км. Максимальная скорость - 833 км/ч. Экипаж - 3 человека.

В минувшем месяце сообщалось, что у истребителя F-22 Raptor при посадке подломилась стойка шасси, и он "клюнул" носом. Также в марте F-35B морской пехоты США выстрелил в себя из 25-мм пушки.

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