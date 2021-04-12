Захарова: Россия никогда не делила славу космических побед СССР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о вкладе украинцев в развитие советской космической программы.

Захарова отметила, что Россия никогда не делила славу космических побед СССР. "Спутники, ракеты и улыбка Гагарина - это все было общее и принадлежало всем 15 республикам Союза Советских Социалистических Республик: России, Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстану, Киргизии, Латвии, Литве, Молдавии, Таджикистану, Туркмении, Узбекистану, Украине и Эстонии. Ученым, рабочим, учителям, врачам, военным и всем, кто работал на покорение невероятной цели", - написала представитель российского МИД в своем аккаунте в Facebook.

Напомним, Владимир Зеленский "без лишней скромности" заявил, что первый полет человека в космос был бы невозможен без Украины. Он отметил, что украинские конструкторы сыграли якобы ключевую роль в реализации советской космической программы, а к их фундаментальным расчетам добавилась вера в то, "что можно дотянуться до звезд".

Мария Захарова в свою очередь заметила, что уже много лет "ничего не мешает украинским конструкторам с фундаментальными расчетами и верой покорять космические просторы". "И мы рады, что все получается, даже если и в мечтах", - подчеркнула дипломат. Она также добавила с сожалением, что "ярчайшими достижениями современного киевского режима стали неуемная злоба, русофобия и реинкарнация националистической идеологии с нацисткой символикой".