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12.04.2021 18:00
Рубрика: Власть

Суд идет - откройте двери

Жертв домашнего насилия не оставят в суде один на один с обвиняемым
Текст: Вячеслав Лебедев (председатель Верховного суда России)
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8429)
Становление и развитие правосудия, формирование процессуальных институтов, правовых доктрин, традиций и принципов имеет многовековую историю.
Председатель ВС России Вячеслав Лебедев: Потерпевшему тяжело самому собирать доказательства. Фото: Константин Завражин Председатель ВС России Вячеслав Лебедев: Потерпевшему тяжело самому собирать доказательства. Фото: Константин Завражин
Председатель ВС России Вячеслав Лебедев: Потерпевшему тяжело самому собирать доказательства. Фото: Константин Завражин

При этом законодательство РФ о судопроизводстве не останавливается во времени и сохраняет высокую динамику развития. Последовательная и системная модернизация судебной защиты прав человека и основных свобод, постоянный поиск новых способов повышения ее эффективности являются важными направлениями законотворческой работы, в которой участвует Верховный суд РФ.

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В этой связи одним из правовых институтов, современное состояние которого требует глубокого изучения и анализа, выступает процедура частного обвинения, предусматривающая возбуждение уголовного дела только по заявлению потерпевшего или его законного представителя, возложение на них обязанности по сбору доказательств и поддержанию обвинения в суде, прекращение уголовного дела в связи с примирением потерпевшего и обвиняемого.

К числу дел частного обвинения отнесены уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью без квалифицирующих признаков (часть 1 статьи 115 УК РФ), нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию (статья 116.1 УК РФ) и клевете без квалифицирующих признаков (часть 1 статьи 128.1 УК РФ).

Институт частного обвинения в начальный период формирования судопроизводства был обусловлен объективными историческими причинами.

В римском праве царской эпохи (753-509 гг. до н.э.), когда отсутствовало разграничение между гражданским и уголовным процессом, инициатором всех судебных споров являлся гражданин, пострадавший от правонарушения, при этом на него возлагалась обязанность доказать вину "ответчика".

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Тем самым преступления против частных лиц рассматривались как частное дело потерпевшего, в связи с чем известный российский исследователь римского права И.А. Покровский писал: "примитивные народы уголовного права и уголовного суда в нашем … смысле не знают: неразвившаяся и неокрепнувшая государственная власть преследование преступлений еще не считает в числе своих задач" (Покровский И.А. История римского права (издание 3-е, исправленное и дополненное). Петроград, 1917. С. 36).

В последующий, республиканский период римской истории (509-27 гг. до н.э.) судебные процедуры не претерпели серьезных изменений. Так, "ни председатель quaestio [комиссия], ни какой-либо другой магистрат не имели права вчинять уголовное преследование ex officio [от имени государства]; если не находилось частных лиц, готовых взять на себя роль обвинителя, преступление оставалось безнаказанным. Равным образом, на обвинителе лежала обязанность собирать доказательства, выискивать свидетелей, вести обвинение на суде и т.д.". (Там же, с. 126).

Лишь в период империи (27 г. до н.э. - 476 г. н.э.) формируется институт официального обвинения, осуществляемого от имени государства. Во время правления императора Константина (306-337 гг. н.э.) было предусмотрено, что общим законом должно быть преследование преступлений магистратом во имя общественного интереса.

Таким образом, римское правосудие прошло путь от единства гражданского и уголовного процесса, основанного на частном обвинении, к разграничению этих видов судопроизводства и возложению обязанности по поддержанию обвинения на представителей государства.

Укрепление публичной власти привело к тому, что потребность в институте частного обвинения отпала и обвинение приобрело публичный характер.

Как обвиняли в старину

Эти исторические тенденции свойственны и российскому праву.

В соответствии с Русской Правдой судебный процесс мог быть начат исключительно по иску потерпевшего, его семьи или рода. Иск в любой момент мог быть отозван истцом, стороны самостоятельно осуществляли сбор доказательств.

В Судебнике 1497 г. появляются элементы разыскного уголовного процесса, в котором в качестве истца выступало государство, дело возбуждалось независимо от воли потерпевшего и не подлежало прекращению в связи с примирением сторон. Разыскной процесс постепенно вытеснял процедуру частного обвинения и с принятием Соборного уложения 1649 г. стал преобладающей формой судопроизводства.

Фото: istockphoto
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К концу XVIII в. уголовное судопроизводство осуществлялось в порядке публичного обвинения. Единственное исключение из этого правила в соответствии с Манифестом о поединках от 21 апреля 1787 г. составляли дела об оскорблении: простое оскорбление преследовалось только в порядке гражданского судопроизводства, а тяжкое - в порядке уголовного судопроизводства, при этом в обеих процедурах преследование возбуждалось исключительно по жалобе потерпевшего и подлежало прекращению при примирении сторон.

Во второй половине XIX в. возрождается институт частного обвинения, расширяется перечень дел, рассматриваемых в этой процедуре.

Теоретическим основанием для возрождения института частного обвинения стала концепция "уголовного иска", получившая распространение в юридической науке и основанная на предположении о сходстве между уголовным и гражданским судопроизводством.

Эта концепция была сформулирована российским правоведом И.Я. Фойницким, который утверждал, что "понятию иска в гражданском процессе соответствует понятие обвинения в процессе уголовном … обвинение, следовательно, есть тот же иск, но не частный и материальный, как иск гражданский, а публичный, индивидуальный, сообразно особым свойствам уголовного дела … частный обвинитель … есть полный господин процесса; отношение его к суду и суда к нему определяется по тем же началам, которые применимы относительно истца в гражданском процессе" (Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. II. Издание 3-е, пересмотренное и дополненное. СПб, 1910. С. 1, 2, 29).

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Под влиянием этой концепции преступления, преследуемые в порядке частного обвинения, стали именоваться в юридической доктрине частными преступлениями, исковыми преступлениями, частно-уголовными преступлениями, неофициальными преступлениями и т.д.

Законодатель воспринял эту точку зрения: в Объяснительной записке к проекту Устава уголовного судопроизводства, утвержденного в 1864 г., указано: "комиссия приняла во внимание, что уголовные дела по проступкам и преступлениям могут заключать в себе или нарушение главнейшим образом прав только известного частного лица, без особенного посягательства на безопасность общества, или преимущественно посягательство именно этого рода, более опасное и вредное… Таким образом первые близко подходят к делам гражданским и подлежат более или менее порядку производства, для гражданских дел установленному. Вторые следуют особому течению, одним чисто-уголовным делам свойственному".

Кроме того, в официальных комментариях к Уставу уголовного судопроизводства, изданных Государственной канцелярией, обращалось внимание на то, что "так как начатие, продолжение и самое прекращение вышеозначенных дел зависит исключительно от воли частных лиц, то сии дела имеют общий характер дел гражданских, и к ним естественно боле применимы формы гражданского, состязательного процесса, нежели к прочим уголовным делам".

В настоящее время концепция уголовного иска, которая в

XIX в. стала основанием для возрождения института частного обвинения, утратила свою актуальность в связи с тем, что действующее законодательство проводит четкое разграничение между гражданским и уголовным судопроизводством, их правовой природой и принципами.

Гарантии от произвола

В отличие от гражданского судопроизводства, основанного на диспозитивности и равенстве правовых гарантий, предоставляемых участникам судебного спора, в уголовном судопроизводстве подозреваемым и обвиняемым предоставляются дополнительные гарантии, обеспечивающие их защиту от незаконного уголовного преследования.

К их числу относится конституционный принцип презумпции невиновности, в соответствии с которым каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого (статья 49 Конституции РФ). В статье 14 УПК РФ дополнительно указано, что бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого и обвиняемого, лежит на стороне обвинения.

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Таким образом, в уголовном судопроизводстве бремя доказывания в полном объеме возлагается на сторону обвинения.

В гражданском судопроизводстве бремя доказывания, напротив, в равной мере возлагается и на истца, и на ответчика, так как в силу статьи 56 ГПК РФ каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне их надлежит доказывать, и выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на них не ссылались.

К числу процессуальных гарантий, предоставляемых обвиняемым, также относятся положения статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., предусматривающие право обвиняемого быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и основании предъявленного ему обвинения, иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты и ряд других гарантий.

Таким образом, в настоящее время отсутствуют правовые основания для вывода о единой правовой природе гражданских дел и уголовных дел частного обвинения.

В соответствии с так называемой "теорией пощады потерпевшему", которая изложена в ряде научных работ, государству следует отказаться от преследования преступления, если его огласка причинит потерпевшему больше вреда, чем безнаказанность преступления.

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Соответствующие доводы изложены в Объяснительной записке к проекту Устава уголовного судопроизводства 1864 г.: "не подлежит никакому сомнению, что те дела, коих возбуждение предоставлено единственно усмотрению частных лиц и оглашение которых могло бы быть оскорбительно для их чести, не должны ни в каком случае подлежать преследованию без жалобы о том со стороны самих обиженных".

С приведенными рассуждениями следует согласиться. Положения, предусматривающие возбуждение уголовных дел об умышленном причинении легкого вреда здоровью, нанесении побоев и клевете только по заявлению потерпевшего или его законного представителя, должны быть сохранены.

Переход на личности

Вместе с тем процедура частного обвинения по этим категориям дел в настоящее время не обеспечивает эффективную защиту прав и законных интересов потерпевших, а, наоборот, препятствует эффективной судебной защите.

В соответствии с Декларацией основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью, одобренных Генеральной ассамблеей ООН 29 ноября 1985 г., "к жертвам следует относиться с состраданием и уважать их достоинство… Следует содействовать тому, чтобы судебные и административные процедуры в большей степени отвечали потребностям жертв путем … предоставления надлежащей помощи жертвам на протяжении всего судебного разбирательства, принятия мер для сведения к минимуму неудобств для жертв, охраны их личной жизни в тех случаях, когда это необходимо, и обеспечения их безопасности, а также безопасности их семей и свидетелей с их стороны и их защиты от запугивания и мести".

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Процедура частного обвинения не позволяет в полной мере реализовать эти положения, в том числе по уголовным делам об умышленном причинении легкого вреда здоровью и нанесении побоев, связанным с домашним насилием.

Порядок частного обвинения возлагает на жертву домашнего насилия чрезмерное бремя, включая ответственность за сбор доказательств вины правонарушителя, в соответствии со стандартом доказывания, применяемым в уголовном разбирательстве. Сбор доказательств создает объективные трудности в случаях, когда насилие происходит в сфере личных отношений в отсутствие свидетелей и порой не оставляет видимых следов.

Это сложная задача даже для квалифицированных сотрудников правоохранительных органов, но для потерпевшей стороны, которая нередко вынуждена собирать доказательства самостоятельно, продолжая при этом проживать совместно с правонарушителем, будучи финансово зависимой от него и опасаясь мести с его стороны, трудности становятся непреодолимыми, что подтверждается судебной практикой.

Потерпевшая сторона вынуждена собирать доказательства самостоятельно, нередко продолжая при этом проживать совместно с правонарушителем

Так, большинство уголовных дел об умышленном причинении легкого вреда здоровью и о нанесении побоев прекращаются судами.

В 2020 г. судами рассмотрены уголовные дела о нанесении побоев в отношении 3393 лиц, из них осуждены 1629 лиц, или 48%, прекращены уголовные дела в отношении 1725 лиц, или 51%, оправданы 22 лица, или 1%.

Кроме того, за этот период рассмотрены уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью в отношении 4670 лиц, из них осуждены 1620 лиц, или 35%, прекращены уголовные дела в отношении 2831 лица, или 61%, оправданы 175 лиц, или 4%.

По уголовным делам о клевете возложение бремени доказывания на потерпевших также препятствует эффективной судебной защите их прав и законных интересов.

Потерпевшие по уголовным делам о клевете обязаны доказать факт распространения соответствующих сведений обвиняемым, порочащий характер этих сведений, их несоответствие действительности, а также осведомленность обвиняемого о ложном характере распространенных сведений.

Фото: Андрей Старостин / РИА Новости
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Для потерпевших, не наделенных публичными полномочиями и в большинстве своем не являющихся профессиональными юристами, доказывание этих обстоятельств является крайне затруднительным.

В 2020 году судами рассмотрены дела о клевете в отношении 899 лиц, из них осуждены 56 лиц, или 6%, прекращены дела в отношении 491 лица, или 55%, оправдано 351 лицо, или 39%.

Для сравнения, за этот период в порядке гражданского судопроизводства суды рассмотрели 2866 дел о защите чести, достоинства и деловой репутации, требования истцов удовлетворены по 1124, или 39%.

Большинство уголовных дел об умышленном причинении легкого вреда здоровью и о нанесении побоев прекращаются судами

В отличие от уголовного судопроизводства, на истца по гражданскому делу возложена обязанность доказать только факт распространения ответчиком порочащих сведений. Бремя доказывания того, что эти сведения соответствуют действительности, возлагается на ответчика (пункт 1 статьи 152 ГК РФ).

Нередко у потерпевших, не имеющих юридических знаний, возникают затруднения при составлении заявлений о возбуждении уголовного дела частного обвинения с соблюдением требований, предусмотренных статьей 318 УПК РФ. В этой связи в 2020 году суды возвратили без рассмотрения 17% таких заявлений и отказали в принятии к производству 33% заявлений.

В 2020 году суды возвратили без рассмотрения 17 процентов заявлений от потерпевших и отказали в принятии к производству 33 процентов таких заявлений

Учитывая приведенные выше данные о результатах рассмотрения судами уголовных дел этой категории, менее 13% поданных потерпевшими в суд заявлений о возбуждении уголовных дел частного обвинения привели к осуждению обвиняемого.

Процедура частного обвинения также не обеспечивает сокращение сроков судопроизводства: так, в 2020 году более трех месяцев в производстве судов находились 16% уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения и 24% уголовных дел частного обвинения.

Издержки за счет жертвы

При реабилитации обвиняемого в процедурах публичного и частно-публичного обвинения процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета, а по уголовным делам частного обвинения, если обвиняемый оправдан или уголовное дело прекращено по реабилитирующим основаниям, процессуальные издержки могут быть взысканы с потерпевшего.

Тем самым процедура частного обвинения возлагает на потерпевшего дополнительное финансовое бремя.

Препятствия доступу к правосудию в процедуре частного обвинения обсуждались более века назад.

Например, в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (издание 1903 года, т. XXXVIII, с. 411-413) дана следующая характеристика институту частного обвинения: "Судебная практика выяснила совершенную несостоятельность существующего у нас порядка Ч. обвинения. Предоставленный собственным силам, Ч. обвинитель в большинстве случаев не в состоянии справиться с своей задачей, в особенности в общих судебных установлениях, где против него выступают профессиональные юристы - защитники подсудимых. Порядок Ч. обвинения, заставляя потерпевшего участвовать в собрании доказательств, допрашивать свидетелей, говорить речи в публичном судебном заседании, возражать присяжным поверенным, формулировать требования о наказании подсудимого, в громадном большинстве случаев является, фактически, отказом потерпевшему в правосудии".

В Журнале министерства юстиции (№ 10 за 1896 г., с. 204-205) П.А. Ифлянд также критически оценивает процедуру частного обвинения: "было бы желательно освободить потерпевшего по делу, возбуждаемому частной жалобой и прекращаемому примирением, от непосильной для него обязанности доказывать перед судом правильность своей жалобы, освободить от совершенно неподходящего к нему звания обвинителя; он сумеет подать жалобу, написанную ему посторонним лицом, и кое-как рассказать о случившемся, но затем установленные законом сроки, существенность и несущественность доказательств, необходимость своевременного представления их - все эти понятия, смысл и значение которых нами усвоены, недоступны еще его пониманию. В суде он не обвиняет, потому что он вовсе и обвинять не умеет, он только теряется и возмущается".

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В целях совершенствования института частного обвинения неоднократно вносились изменения в законодательство, издавались разъяснения Правительствующего Сената.

Например, в соответствии с Законом о преобразовании местного суда от 15 июня 1912 года лицам прокурорского надзора предоставлено право при необходимости давать указания чинам полиции "по обличению обвиняемых" по делам частного обвинения, а мировые судьи наделены правом по собственной инициативе вызывать свидетелей по этой категории дел, в том числе при отсутствии ходатайства потерпевшего.

Кроме того, законодательство предусматривало возможность подачи мировому судье заявления по делу частного обвинения в том числе и в устной форме, обязательные требования к содержанию таких заявлений отсутствовали. Правительствующий Сенат разъяснил, что мировой судья обязан принимать заявления в любое время и в любом месте (в том числе за пределами своего судебного участка).

Обойдемся без товарищеских судов

В советский период УПК РСФСР 1960 г. предусмотрел право прокурора самостоятельно возбудить уголовное дело частного обвинения, если дело имеет особое общественное значение.

Кроме того, была предусмотрена возможность прекращения уголовного дела в связи с передачей его в товарищеский суд (статья 7 УПК РСФСР), в связи с чем количество дел частного обвинения в судах РСФСР к 1965 году сократилось в 4 раза по сравнению с 1960 годом.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В настоящее время внесение подобных изменений в законодательство не представляется возможным: передача каких-либо дел на рассмотрение общественных органов противоречит конституционному принципу осуществления правосудия только судом (пункт 1 статьи 118 Конституции РФ), а устранение обязательных требований к содержанию заявления о возбуждении уголовного дела частного обвинения приведет к ущемлению права обвиняемого быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и основании предъявленного ему обвинения (часть 3 статьи 6 Конвенции защите прав человека и основных свобод 1950 г.).

К числу доводов, которые нередко приводятся в обоснование института частного обвинения, относится теория частного деликта, в соответствии с которой преступления, преследуемые в порядке частного обвинения, наказываются в интересах не общества, а преимущественно или исключительно в интересах потерпевшего.

В мотивах к статье 5 Устава уголовного судопроизводства указано, что преступления, преследуемые в порядке частного обвинения, "заключают … в себе нарушение главнейшим образом прав частного лица без особенного посягательства на безопасность общества".

С этой концепцией связана теория "идеальных благ", согласно которой особенность преступлений, преследуемых в порядке частного обвинения, состоит в посягательстве на нематериальные блага (свободу, честь, достоинство и т.д.).

Действующее правовое регулирование не позволяет согласиться с этими доводами.

Ключевой вопрос

Дело государственной важности

В соответствии со статьей 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

В этой связи защита права граждан на личную неприкосновенность (пункт 1 статьи 22 Конституции РФ), защита их чести и доброго имени (пункт 1 статьи 23 Конституции РФ), являются обязанностью государства. Преступления, посягающие на эти права, в том числе умышленное причинение легкого вреда здоровью, нанесение побоев и клевета, не могут быть безразличны для государства и рассматриваться исключительно как частное дело потерпевших.
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Кроме того, в соответствии со статьей 14 УК РФ обязательным признаком преступления является общественная опасность, в связи с чем любое преступление представляет опасность не только для частного лица (потерпевшего), но и для общества.

Нарушение преступлением прав и законных интересов частного лица не означает, что соответствующее преступление должно преследоваться в порядке частного обвинения.

Поэтому большинство преступлений против личности и против собственности, включая преступления, посягающие на нематериальные блага (например, нарушение неприкосновенности частной жизни, нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений и т.д.) отнесены к делам частно-публичного и публичного обвинения, а не к делам частного обвинения.

Нередко в юридической доктрине обращается внимание на то, что без учета мнения потерпевшего по уголовным делам частного обвинения во многих случаях трудно установить не только степень общественной опасности совершенного и личность виновного, но иногда и наличие состава преступления, что эти преступления затрагивают семейные, бытовые и дружеские отношения, в которых потерпевшим должна быть предоставлена возможность урегулировать конфликт мирным путем.

Следует учитывать, что наличие или отсутствие в действиях гражданина состава преступления определяет суд, а не потерпевший.

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При этом мнение потерпевшего, безусловно, подлежит учету при возбуждении и прекращении уголовных дел об умышленном причинении легкого вреда здоровью, нанесении побоев и клевете, что может быть обеспечено в процедуре частно-публичного обвинения.

Возможность прекращения в связи с примирением сторон уголовного дела о преступлении небольшой и средней тяжести, в том числе дел частно-публичного и публичного обвинения, предусмотрена статьей 76 УК РФ, в соответствии с которой лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

Этот правовой институт доказал свою эффективность: в 2020 году по этому основанию судами прекращены уголовные дела в отношении 102,5 тыс., или 17%, лиц, обвиняемых в совершении преступлений небольшой и средней тяжести.

Прекращая уголовное преследование на основании статьи 76 УК РФ, суд обязан установить, что примирение является добровольным, а причиненный потерпевшему вред заглажен, учесть особенности объектов преступного посягательства, их приоритет, изменение степени общественной опасности лица, совершившего преступление, его личность, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание (пункт 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности").

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Тем самым обеспечивается более эффективная защита прав потерпевших, чем в процедуре частного обвинения, предусматривающей обязательное прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон.

Широкое распространение получила позиция о том, что уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью, нанесении побоев и клевете отнесены к делам частного обвинения в связи с меньшей общественной опасностью этих преступлений по сравнению с другими преступлениями.

Вместе с тем в настоящее время УК РФ предусматривает 19 составов преступлений против личности и против собственности, общественная опасность которых не превышает общественную опасность умышленного причинения легкого вреда здоровью, нанесения побоев и клеветы, однако эти составы отнесены к делам частно-публичного и публичного обвинения.

В целях гуманизации законодательства и повышения правовой защищенности потерпевших в 2016 г. по делам о нанесении побоев введена административная преюдиция. Лицо, совершившее это правонарушение впервые, привлекается к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ исключительно в публичном порядке, вне зависимости от наличия заявления потерпевшего и его дальнейшей позиции по делу об административном правонарушении.

При этом повторное нанесение побоев, которое является более опасным деянием, преследуется в порядке частного обвинения с возложением обязанности по сбору доказательств и поддержанию обвинения на потерпевшего, что представляется не вполне последовательным.

Привлечение к административной ответственности за оскорбление по статье 5.61 КоАП РФ также осуществляется только в публичном порядке, а привлечение к уголовной ответственности за клевету, которая является более опасным деянием, осуществляется в процедуре частного обвинения.

Таким образом, в настоящее время исторические, теоретико-правовые и практические основания, по которым уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью, нанесении побоев и клевете были отнесены к делам частного обвинения, утратили свою актуальность; институт частного обвинения не способствует более эффективной защите прав потерпевших по этим категориям дел, а, напротив, создает препятствия в судебной защите их прав.

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Отнесение уголовных дел о причинении легкого вреда здоровью, нанесении побоев и клевете к делам частно-публичного обвинения будет способствовать повышению правовой защищенности не только потерпевших, но и лиц, в отношении которых подано заявление о совершении этих преступлений.

В процедуре частного обвинения подача заявления мировому судье влечет возбуждение уголовного дела без проведения какой-либо досудебной проверки наличия достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

В процедуре частно-публичного обвинения проведение предварительной проверки по поступившему сообщению о преступлении, а также последующего расследования дела в форме дознания будут способствовать защите граждан от необоснованного возбуждения уголовных дел и привлечения их в качестве обвиняемых.

В этой связи 6 апреля 2021 г. Пленум Верховного Суда РФ внес в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект федерального закона "О внесении изменений в УПК РФ (в части изменения вида уголовного преследования в отношении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 115, статьей 1161 и частью первой статьи 1281 УПК РФ)".

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