Борьба с глобальным потеплением с помощью "зеленой" энергетики - это то же самое, что попытка тушить пожар бензином. Так считает член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев, с которым беседует корреспондент "РГ".

Уже сейчас доля возобновляемых источников (ВИЭ) в мире около 17 процентов. Ввод новых мощностей ВИЭ уже опережает традиционную энергетику. А Евросоюз к 2040 году намерен отказаться от углеводородов. Что еще недавно казалось фантастикой, становится реальностью, и "зеленая" энергетика сможет остановить наступление климата?

Александр Лосев: Во всех этих цифрах и аргументах сторонников "зеленой" энергетики много недоговоренностей, лукавства, а подчас и откровенного обмана. Только один пример по названной вами цифре: доля альтернативной энергии в общемировом балансе уже достигла 17 процентов. Впечатляет? Но не уточняется, что более 40 процентов этой "альтернативы" приходится на сжигание дров, хвороста и прочей биомассы. Эти данные приводит беспристрастное Международное энергетическое агентство (МЭА). И подобных примеров можно привести множество. Поэтому сегодня большинство людей уверено, что вот прекратят дымить трубы ТЭС, закроют все АЭС, везде будут крутиться ветряки, работать солнечные станции, и будет нам благо. Чистый воздух, никакого СО 2 , забудем про опасности климата.

Но представим, что на традиционной энергетике поставили крест, всем правит "зеленая" альтернатива. Будет на нашей улице праздник?

Александр Лосев: Чтобы разобраться, надо учесть, что потребности человечества в энергии стремительно растут. В том числе и благодаря модной сейчас цифровой экономике. Скажем, на производство стало тратиться 6 процентов мировой энергии, цемента - 7 , а "цифра" уже сейчас потребляет 12 процентов. И если цифровая экономика продолжит развиваться нынешними темпами, то через 20 лет она будет ежегодно "съедать" столько же электроэнергии, сколько было произведено во всем мире в 2010 году. Чтобы удовлетворить такие аппетиты только цифровой экономики, выработку энергии на планете придется намного увеличивать.

Кстати, это произойдет как раз в 2040 году, когда ЕС по углеводородам уйдет в ноль, останется только "зеленая" энергетика. Ей придется взвалить на свои плечи вся эту энергетическую махину. Масштабы плантаций ветряков и солнечных панелей даже трудно представить.

Александр Лосев: Но самое главное, что все это не появится из воздуха, ВИЭ надо срочно создавать. Как? И вот тут начинают вылезать неприятные для их сторонников факты. Скажем, что помимо своих традиционных задач нынешние "плохие" электростанции получат огромную дополнительную нагрузку - работать на "зеленую энергетику". Ведь для нее надо выпускать дополнительно миллионы тонн стали, пластмасс и углепластика, меди, алюминия, свинца и других металлов. Все это "грязные" и очень энергоемкие производства. Значит, "зеленый" переход потребует намного больше энергии, чем могут дать современные энергосистемы. Как следствие, значительно увеличатся выбросы углекислого газа.

Переход в XXI веке к ветрякам и солнечным панелям это возврат в Средневековье

Но это лишь одна сторона вопроса. Другая - сами технологии. Ведь солнечная энергетика - это панели из кремния. Общая энергоемкость их производства в 1000 раз больше, чем при выпуске стали. Кроме того, это очень "грязная" технология. Приведу пример, который для многих станет открытием: чтобы сделать ваш компьютер или планшет, в атмосферу придется выбросить 0,5 тонны углекислого газа.

По мнению многих специалистов, и электромобили, которые быстро заполняют улицы многих городов, при пристальном изучении не такие уж чистые.

Александр Лосев: На дороге он действительно чистый, в городе почти никаких вредных выбросов. Но за эту чистоту в одном месте приходится расплачиваться огромными загрязнениями в другом. Для ученых давно очевидно, что производство аккумуляторов электромобилей наносит непоправимый ущерб экологии планеты - это миллионы тонн отработанной породы и жидких кислотных отходов, ежегодное уничтожение тысяч гектаров лесов, дефицит воды и загрязнение токсичными отходами огромных районов в Центральной Африке, Латинской Америке и в Китае.

Для многих станет открытием такой факт: чтобы сделать компьютер или планшет, в атмосферу придется выбросить 0,5 тонны углекислого газа

А если учесть все выбросы углекислого газа при производстве самих электромобилей и их эксплуатации и сравнить эти цифры с самыми последними показателями бензинового авто, то окажется, что электромобиль в два раза грязней обычного. Уже сейчас по планете бегает около 1,2 миллиарда таких машин, совсем скоро будет 1,5 миллиарда. Чтобы всю эту армаду перевести на электричество, необходимо почти в три раза увеличить мировую генерацию электроэнергии. И представьте, сколько же дополнительно в атмосферу будет выброшено углекислого газа.

Таким образом, переход на якобы чистую "зеленую" энергетику и электромобили даст обратный эффект: это потребует вырабатывать все больше и больше энергии на обычных ТЭС и увеличит загрязнение атмосферы.

Вам могут возразить, что так будет только на первых порах, пока придется пользоваться услугами традиционных источников, но по мере перехода на альтернативные они возьмут на себя все большую долю в производстве энергии, а значит, минусы углеводородов будут уходить.

Александр Лосев: Так может считать тот, кто смотрит на альтернативную энергетику через "розовые очки". Чтобы эти люди хоть немного представляли себе реальную картину, назову еще несколько цифр. Представьте, что вам требуется стандартный железнодорожный рельс длиной 15 метров. Он выплавляется из одной тонны стали. Так вот, чтобы его получить, солнечная панель должна без перерывов на плохую погоду работать целый год! А на производство всего 1 кг кремния для этих самых панелей потребуется чуть больше полугода работы. Да, да - всего одного килограмма. Аналогичная картина и для цемента и многих других строительных материалов. И это еще далеко не самые энергозатратные материалы. На выпуск некоторых полимеров "солнцу" придется без остановки работать 17 лет.

Оценки показывают, что себестоимость многих видов продукции, созданной на альтернативной энергии, будет поистине заоблачной. Плавить сталь, делать бетон, кирпич и пластик - это вам не лампочку в комнате включить.

Почему так получается? В чем изъяны альтернативной энергии?

Александр Лосев: Главный - низкая плотность потока энергии. По этому важнейшему показателю она во много раз уступает традиционной. Но если бы это был только один минус "зеленой" энергетики. На самом деле их целый букет. Самый очевидный - нестабильность работы. По разным причинам, прежде всего погодным, солнечная энергия доступна примерно 25 процентов времени, ветряная - максимум 35. Причем в зависимости от погоды меняется и мощность самого источника. Вспомните, что было в Техасе, когда отключились все ветряки и началось веерное отключение энергии.

Вывод: ВЭИ - это самый ненадежный источник энергии из всех существующих. Значит, нужно создать специальную и дорогую инфраструктуру, чтобы стабилизировать их работу, а также иметь в резерве углеводородные электростанции на 100 процентов необходимой мощности. Кроме того, требуются аккумуляторы, чтобы собирать и хранить энергию, которую можно использовать, когда ветер затихает или заходит солнце. И никто не учитывает в расчетах утилизацию аккумуляторов, ветряков и солнечных батарей. И наконец, по расчетам МЭА, альтернативная энергетика требует в 3-4 раза увеличить протяженность линий электропередач. Газовую ТЭС можно поставить в любом городском районе. А дополнительная инфраструктура и тысячи километров ЛЭП для "зеленой" энергетики - это опять новые миллионы тонн стали и цемента и других материалов.

Так, может, альтернативными источниками вообще не надо заниматься? Но такие программы приняты во многих странах, в том числе и в нашей.

Александр Лосев: Заниматься надо, но там, где они действительно необходимы. Прежде всего, в районах, где нет централизованного снабжения энергией, куда ее доставка обходится очень дорого. Например, Заполярье, отдаленные поселки в тайге и в горах и т.д. Но переводить всю энергетику на альтернативные источники, на "ветер" и "солнце", значит, из XXI века вернуться в Средневековье, с которым человечество навсегда распрощалось в XIX веке, перейдя на энергию пара. Казалось, все это навсегда кануло в историю. И вот сейчас эту архаику пытаются вернуть из небытия. Еще недавно подобное представлялось просто невероятным, но тем не менее это происходит.

Но у "зеленой" энергетики огромная армия сторонников. Вот и саммит, который намерены провести американцы, должен утвердить климатическую повестку. Неужели миллионы людей не понимают, чем это грозит?

Александр Лосев: Кто-то не понимает, так как введен в заблуждение строго дозированной информацией, кто-то просто не желает слышать другую точку зрения. Что же касается специалистов, то они все прекрасно понимают. А вот тут начинаются сферы интересов.

Вся эта история про климатическую повестку придумана Западом с одной целью - сдержать развитие конкурентов, а это, прежде всего, Китай, Россия, Индия и другие страны с сильной промышленностью и реальной экономикой. Сделать так, чтобы "золотой миллиард" по-прежнему правил миром и у него все было в "шоколаде", а все остальные работали на него, уничтожая свою природу. И за это еще и платили Западу "углеродный налог".

Объясните этот механизм с налогом подробнее.

Александр Лосев: Переход к "зеленой" энергетике обойдется человечеству в фантастическую сумму - 68 трлн долларов за 20 лет. Где их взять? Прием, многократно испытанный Западом, - напечатать доллары. Пока у США есть долларовая монополия, они ей пользуются. А параллельно для тех, кто продает в страны Запада продукцию с "углеродным следом", вводят углеродный налог. Скажем, Россия должна будет за право продавать свою сталь, газ, нефть странам Запада заплатить им же минимум 4-5 миллиардов долларов в год. По сути, это дань на государства, которые сохранят традиционную промышленность.

Переход к "зеленой" энергетике обойдется человечеству в фантастическую сумму - 68 трлн долларов

А если хотите уменьшить "след", улучшайте технологии и переходите на ВИЭ. На это мы вам готовы выдать кредит. Такая комбинация называется "климат в обмен на кредиты". Подобные трюки проделывались странами Запада в самых разных ситуациях многократно, что приводило к полной зависимости тех, кто попал в эту кредитную ловушку. В конечном итоге экономики этих стран терпели крах, а их правительства были вынуждены играть по тем правилам, которые им прописывали американские кредиторы.

Но в мире уже накопилось долгов на 280 трлн долл. Даже у таких, казалось бы, успешных, как США, в прошлом году это почти 100 процентов ВВП, Италии - 135, Франции - 115. И в этот финансовый пузырь предлагается закачать сразу 68 триллионов. Как бы не лопнул?

Александр Лосев: Всемирный банк предупреждает, что впереди мир ждет сильнейший кризис именно из-за стремительно растущих долгов. За 50 лет было 4 волны накопления долга, три закончились крахом, сейчас завершается четвертая и самая рекордная волна. В любой момент на мировую экономику может обрушиться настоящее цунами, которого еще не было в истории. Миру грозит кризис посильней Великой депрессии XX века. Если нынешний мировой долг увеличить еще на 68 "климатических" триллионов долларов, мы до "зеленой" энергетики просто не доживем. Глобальный экономический кризис обрушит вся и всех. Будет уже не до переходов и не до солнечных панелей.

Что же в этой ситуации нам делать?

Александр Лосев: Считаю, что ни в коем случаем нельзя включаться в климатическую истерию, а занять четкую позицию, отстаивая национальные интересы России. Использовать это увлечение Запада в свою пользу. Вам нужна "зеленая" энергетика? Нужно огромное количество ветряков, солнечных панелей, многие миллионы тонн очень энергоемких материалов с "углеродным следом"? Прекрасно! Мы сделаем это на экспорт и продадим вам, а вырученные средства пойдут на модернизацию российской экономики. Но никакого углеродного налога платить не будем. Не хотите, не покупайте. Думайте сами, на чем будете создавать свою "зеленую" энергетику. Где возьмете для этого углеводороды. Не Запад должен диктовать поставщикам правила игры, а, наоборот, те, кто выпускает энергоемкую продукцию. Для этого надо объединиться с Китаем, Индией и другими производителями в соглашения подобно ОПЕК+. Это шанс не попасть в зависимость от Запада, сохранить суверенитет, развивать свою промышленность и новые технологии, поднимать уровень жизни своих граждан.

Александр Лосев: Нам надо использовать увлечение Запада "зеленой энергетикой" в свою пользу. Фото: Из личного архива

Но вернемся к глобальному потеплению. Вы утверждаете, что переход на ВИЭ не только его не остановит, а даже ускорит. Но бороться с потеплением все равно надо. Не сидеть же сложа руки?

Александр Лосев: Конечно, бороться надо, но не разрушая созданные человечеством огромные, очень эффективные отрасли экономики в угоду чьим-то планам передела мира. Словом, нельзя действовать по принципу "до основания, а затем".