Знаменитый боксер, экс-чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд в 58 лет готов вновь выйти на ринг и показать себя во всей красе. Прославленный американец встретится 5 июня этого года с Кевином Макбрайдом в выставочном поединке.

Восьмираундовый бой станет главным событием боксерского шоу от платформы Triller, сообщает Boxingscene.

Известно, что раунды будут проходить по две минуты, а боксеры будут на ринге без защитных шлемов.

Ранее мир следил за напряженными переговорами Холифилда и Майка Тайсона.

Эти знаменитые боксеры встречались в чемпионском бою в ноябре 1996 года. Как известно, победу в нем одержал Холифилд, а поединок был назван специалистами и журналистами "боем года".

Через шесть месяцев состоялся матч-реванш, который закончился грандиозным скандалом: Тайсон, понимая, что уступает, откусил край уха своему сопернику, после этого Холифилд отказался возвращаться на ринг.

Увы, вновь увидеть противостояние Тайсона и Холифилда, судя по всему, не суждено. Почему? Дело в том, что Железный Майк оскорбился "скромному" гонорару в 25 миллионов долларов, потребовав в два раза больше. После этого переговоры были прерваны, и Холифилд занялся поиском другого соперника.

47-летний Кевин Макбрайд - фигура известная. Он стал известен после того, как в 2005 году одолел Майка Тайсона. Всего за карьеру (которая завершилась, как и у Холифилда, в 2011 году) Кевин провел 46 поединков, из которых проиграл только один, а выиграл 35.