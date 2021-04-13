Аналитик назвал возможный курс рубля к концу апреля

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Российский рубль продолжает эффективно сопротивляться натиску санкционного давления. В понедельник евро оставался выше 92 рублей, а доллар - выше 77. Однако на долговом рынке появлялись признаки усиления покупок. Это важный первый сигнал восстановления уверенности в российских активах.

Другой важный сигнал - позитивная динамика "голубых фишек" российского фондового рынка. Крупные компании - это индикатор настроений в отношении российского рынка, и этот барометр сместился в положительную территорию.

Впрочем, валютный рынок закладывает в котировки не только настроения инвесторов, но и динамику зарубежных валют. С утра в понедельник мы видели настороженное открытие недели на усилении доллара, но американской валюте не удалось развить наступление, что может оказаться сигналом восстановления спада доллара после периода роста с начала года.

На этой неделе казначейство США запланировало крупные размещения облигаций. Очень важно следить за тем, переварит ли их рынок. Если масштабные размещения вернут к росту доходности гособлигаций США, то это будет плохой знак. По цепочке подрастут доходности и в других бумагах, а другие валюты, включая рубль, будут отступать.

Более вероятно, на наш взгляд, что на рынках в предыдущие две недели, когда в США не проводили новых аукционов, уже скопили достаточно долларовой ликвидности, чтобы размещения не повлияли на баланс рыночных сил.

Фактор роста доллара за счет аномально больших размещений казначейства США исчерпал себя, так как пакеты стимулов уже розданы, то есть "долларовый пылесос" по большей части сделал свою работу.

Рубль выглядит привлекательным для краткосрочных покупок в расчете на возвращение в диапазон 73-77 рублей за доллар с потенциалом движения к нижней его границе в ближайшие недели. Более того, восстановление экономики и довольно жесткая монетарная политика Банка России открывает возможности для того, чтобы USDRUB вышла из этого коридора вниз, направившись на 70 к концу апреля.