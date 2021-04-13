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13.04.2021 19:24
Рубрика: Власть

Байден позвонил Путину с предложением о встрече

Текст: Кира Латухина
Президент США позвонил российскому лидеру и предложил встретиться в обозримом будущем.
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Владимир Путин и Джо Байден обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки, сообщили в пресс-службе Кремля. Американский президент подтвердил приглашение принять участие в Климатическом саммите, который пройдет в режиме видеоконференции 22-23 апреля.

Фото: Министерство обороны РФ
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Лидеры готовы продолжать диалог по важнейшим направлениям глобальной безопасности. Более того, Байден был заинтересован в нормализации российско-американских отношений и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по острым проблемам. Среди них - стратегическая стабильность и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата.

Президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи.

Лидеры обменялись мнениями и по внутриукраинскому кризису. Путин изложил подходы к политическому урегулированию, базирующиеся на минском "Комплексе мер".

Главы государств дадут указания ведомствам проработать затронутые в ходе разговора вопросы.

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