Минувший день оказался богатым на баскетбольные события. Питерский "Зенит" крупно обыграл греческий "Панатинаикос" - 112:83, и вышел в плей-офф Евролиги. Краснодарский "Локомотив-Кубань" разгромил минский "Цмоки" - 101:75, одержав седьмую победу кряду в регулярном чемпионате Единой лиги. "Железнодорожники" сравнялись по проценту побед с ЦСКА, с которым теперь делят третье место в турнирной таблице. Но, пожалуй, все затмило появление на паркете в Химках центрового подмосковной команды Тимофея Мозгова.

Чемпион НБА в составе "Кливленда", поигравший за "Лейкерс", "Денвер", "Нью-Йорк" и другие клубы, не выходил на паркет с момента возвращения из-за океана в родные "Химки", а именно 1015 дней. Все это время Мозгов боролся с больными коленями, хотя, чего там греха таить, на заработанные деньги он мог забыть о баскетболе и наслаждаться жизнью.

Но Тимофей сделал другой выбор. И, когда многие уже посчитали его карьеру законченной, Мозгов все-таки появился на паркете. Знаменательное событие произошло в матче против "Енисея". Возвращение можно назвать успешным. "Химки" выиграли - 89:83, и гарантировали себе место в плей-офф Единой лиги. Сам Мозгов провел при этом 15 минут, за которые набрал шесть очков и сделал шесть подборов. А главное, как отметил после наставник химчан Андрей Мальцев, Тимофея не беспокоило колено.

"Кроме усталости никаких ощущений нет, - подтвердил сам Мозгов. - Входить в игру было тяжело, и я уверен, что дальше будет еще тяжелее. К сожалению, не провел с командой столько тренировок, сколько хотелось".