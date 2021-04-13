Более 250 театров покажут спектакли в рамках Всероссийского гастрольного плана

Театры и национальные коллективы поддержат на выезде - в стране создан Всероссийский гастрольно-концертный план, который предполагает единые меры помощи всем: федеральным, региональным, студенческим и даже частным труппам. "Это крайне важно, ведь до недавнего времени был совсем другой подход к поддержке гастролей - федеральные театры получали ее в большем объеме, отдаленные региональные - в гораздо меньшем. Теперь условия уравниваются", - подчеркивает генеральный директор "Росконцерта" Андрей Малышев.

Единый гастрольный план подготовлен впервые за последние 30 лет - система успешно существовала в Советском Союзе, но потом надолго была забыта. Работу над проектом начали в нелегкий пандемийный год - в 2020-м "Росконцерт" (который и разработал план по заданию Министерства культуры РФ) получил свыше 500 заявок на поддержку своих выездных показов и выступлений. Это рекордное количество.

"Но речь ведь не только о количественных показателях, а о том, что мы обеспечиваем максимальный доступ к театрам всей страны. Впервые мы начинаем поддержку гастрольной деятельности негосударственных театров, это абсолютно новая форма помощи в это сложное время", - обращает внимание заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

План объединит в себе две программы: более 250 театров примут участие в "Больших гастролях", а 28 государственных национальных коллективов - в программе "Мы - Россия". Направлений множество: зарубежное, межрегиональное, студенческое, детско-юношеское и другие. Но самое масштабное все же федеральное: свои спектакли в разных уголках страны покажут Большой театр, МХТ имени Чехова, театр "Ленком Марка Захарова", Театр Наций, БДТ имени Товстоногова, Александринский театр... Всего - 22 федеральных театра выступят в 34 регионах.

"В год своего 100-летия наш театр примет участие сразу в четырех поездках по России: мы уже на следующей неделе отправимся в Ульяновск, после - в Омск и Барнаул, а в декабре - на родину Вахтангова, город Владикавказ", - поделился планами директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Но гастроли это не только выезды, но и гостеприимство со своей стороны. Так, Театр Вахтангова примет у себя Алтайский краевой театр драмы имени Шукшина, Омский академический театр драмы, Северный драматический театр имени Михаила Ульянова, а еще тезку - Академический русский театр имени Вахтангова из Владикавказа. Свои лучшие детские спектакли на столичной сцене покажет и Красноярский ТЮЗ.

Национальные коллективы тоже обещают большую и яркую программу. Для них, по словам директора Кубанского казачьего хора Анатолия Арефьева, участие в гастрольном плане стало глотком свежего воздуха после долгой пандемийной изоляции.

"На сегодняшний день господдержку получили около 30 коллективов, представлены почти все регионы страны. Участие в гастролях примут 1500 артистов, причем мы повезем не только песенное и танцевальное искусство, но и национальные костюмы", - отметил он.

Кстати, Кубанскому казачьему хору в этом году исполняется 210 лет. В ноябре коллектив выедет на гастроли по 18 городам, где представят лучшее за все годы существования ансамбля, а к концу декабря хор вернется в Краснодар.

Работа над единым гастрольным планом продолжится: в следующем году в него планируют включить не только театры и национальные коллективы, но и другие направления культуры.

Прямая речь

Александр Калягин, председатель Союза театральных деятелей РФ, художественный руководитель московского театра "Et Cetera":

- Это поистине революционный проект. Замечательно, что театры будут вовлечены в гастрольную деятельность. И студенческие, и частные... Гастроли нужны театрам как воздух, это очень важно. Мы об этом часто говорили, мы настаивали. Надеюсь, это будет постоянное движение на пользу всем.