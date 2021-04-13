Более 26 тысяч детей прошли реабилитацию в здравницах России и Беларуси

В Москве, 8 апреля, прошло совещание по оздоровлению детей и ветеранов. Подведены итоги оздоровительной кампании 2019-2020 годов и определены задачи на этот год. Заместитель Госсекретаря Союзного государства Виктор Сиренко отметил, что мероприятия по лечению и оздоровлению в Союзном государстве проводятся с 2002 года.

- Широкая оздоровительная кампания началась в 2004 году, с тех пор через нашу систему реабилитации прошло более 26 тысяч детей и 11 тысяч ветеранов из России и Беларуси. Надо иметь в виду, что этот год - год 80-летия начала Великой Отечественной войны, - подчеркнул Виктор Сиренко.

Итоги оздоровительной кампании 2019-2020 годов подвел начальник Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства Александр Шундрик. В 2019 году было выделено 53 млн российских рублей на оздоровление детей и 24 млн - на оздоровление ветеранов. В оздоровлении участвовало 1994 ребенка и 679 ветеранов. По словам Александра Шундрика, в 2020 году из-за коронавируса оздоровительная кампания была сорвана. В этом году Постоянный Комитет получил 2499 заявок по оздоровлению детей и 811 заявок на санаторно-курортное лечение ветеранов. В Посткоме отметили, что готовы проводить оздоровительные мероприятия 2021 года, а в мае - провести конкурс и начать оздоровительную кампанию с июня.