Более 670 тысяч человек написали "Тотальный диктант"

Подведены итоги по числу участников в просветительской акции "Тотальный диктант" 10 апреля. 675 198 человек. И это рекорд.

Как же распределились форматы "ТД". 90 тысяч любителей грамотности писали диктант ручкой в аудиториях, более восьми тысяч человек прошли тест TruD для тех, кто изучает русский как иностранный. И более полумиллиона человек выбрали формат #пишемдома на специальном бланке или написали диктант онлайн, сообщается на официальном сайте акции.

В 59 странах и 732 городах было организовано более 2 800 площадок, на которых участники могли написать диктант офлайн. Лидерами среди российских городов по количеству очных участников стали Москва (7 200), Казань (5 741), Санкт-Петербург (5 293), Новосибирск (3 004) и Омск (1 501). Среди зарубежных городов самыми активными стали Таллин (Эстония, 1 690 участников), Нукус (Узбекистан, 536 участников), Щучин (Беларусь, 325 участников), Ташкент (Узбекистан, 292 участника), Дели (Индия, 126 участников). В 46 странах участники написали диктант онлайн на сайте акции, в 22 - присоединились к акции в Zoom.

Узбекистан поставил своеобразный рекорд: к всемирной акции присоединились все четырнадцать регионов страны.

Первой площадкой для бизнеса стал офис ГК "Регион", где под диктовку актера Сергея Безрукова текст написали топ-менеджеры крупных компаний.

Справка "РГ"

Результаты Тотального диктанта будут загружаться в личные кабинеты участников из Москвы и Новосибирска с 19 апреля. Это стало возможным благодаря российской ИТ-компании "ЭЛАР", крупнейшему в Европе предприятию по созданию, комплексному оснащению и наполнению электронных архивов. "ЭЛАР" становится партнером Тотального диктанта в третий раз.