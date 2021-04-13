Большинство услуг центров занятости станут электронными

В России создадут единую платформу для центров занятости на базе портала "Работа в России", благодаря которой они смогут предлагать соискателям вакансии по всей стране, а максимальное число услуг будут оказывать в электронной форме.

Законопроект об этом готовится к рассмотрению в Госдуме. Во вторник, 13 апреля, его обсудят в комитете Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.

"Граждане и работодатели в целях получения государственных услуг в области содействия занятости населения вправе обращаться в органы службы занятости лично или в электронной форме с использованием личного кабинета на единой цифровой платформе или портале госуслуг", - говорится в документе.

Как пояснили в Минтруде, уже сегодня на портале "Работа в России" соискатели могут зарегистрировать свое резюме, но бизнес-процессы внутри самих центров занятости пока выстроены на разрозненных IT-платформах. Нововведение позволит им обмениваться данными, планировать привлечение трудовых ресурсов, анализировать ситуацию на рынке труда.

В связи с этим работодателей со среднесписочной численностью работников свыше 25 человек обяжут размещать на единой цифровой платформе информацию о потребностях в работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, специальных рабочих мест, оборудованных для работы инвалидов.

Гражданам, чтобы встать на учет в качестве безработного, не придется предоставлять в Центры занятости ряд документов: например, в большинстве случаев не потребуются сведения из трудовой книжки, справки о среднем заработке, поскольку эта информация хранится в электронных базах различных ведомств. По этой же причине некоторые услуги смогут предоставляться соискателям проактивно, то есть - без непосредственного обращения за ними.

Также центры занятости будут оказывать содействие гражданам в регистрации в качестве самозанятых, предоставлять единовременную финансовую помощь в качестве содействия предпринимательской деятельности, помогать в профессиональной переподготовке. При личном обращении бесплатно помогут им оформить электронное заявление, зарегистрируют на единой платформе "Работа в России", а также на портале госуслуг при отсутствии подтвержденной учетной записи.