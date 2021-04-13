Большой театр Беларуси выпустил фотоальбом, посвященный "Щелкунчику"

Балет "Щелкунчик" Петра Чайковского в постановке хореографа Валентина Елизарьева Александра, дирижера Анисимова и сценографа Евгения Лысика впервые появился на сцене Большого театра Беларуси почти 40 лет назад, в 1982 году. В 2020-м он вновь вернулся на сцену. Это событие запечатлел на фотопленку фотограф Алексея Казнадея, и теперь Большой театр представил публике фотоальбом, посвященный легендарному сказочному балету.

Фото: bolshoibelarus.by

"Это просто судьба… Щелкунчик, кажется, со мной всю жизнь", - признается художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР, хореограф Валентин Елизарьев.

Он с теплотой вспоминает, как во время учебы в Академии русского балета в Петербурге, исполнял роль Щелкунчика-куклы. Шаг за шагом он шел к своему "Щелкунчику", пытаясь приблизиться к музыке Чайковского и передать дух литературного произведения. "Признаюсь, "рождение" спектакля произошло, как только художник Лысик представил свой макет… В ту же ночь во сне я увидел первый акт балета - притчи о детстве, о счастье, о любви, о путешествии в мечту. Как важно в мире елочного, кукольного праздника, такого яркого, богатого, красивого, не растворить, не потерять праздника души - доверия человека к человеку, естественности, искренности…" - приводит слова Валентина Елизарьева пресс-служба театра.

Фото: bolshoibelarus.by

Теперь зрители вновь могут наслаждаться впечатляющей хореографией Елизарьева, фантастическими мирами, созданными на сцене Евгением Лысиком, и невероятно красивой музыкой Чайковского на сцене Большого театра Беларуси. А потом вновь и вновь возвращаться к самым запоминающимся моментам, разглядывая фотографии в фотоальбоме Алексея Казнадея. Кстати, для него это уже четвертый фотопроект, вдохновленный выдающимися спектаклями. В первой книге Казнадей представил фотографии, на которых запечатлел моменты репетиций балета "Спартак", а также подготовки к гала-концерту, посвященному 70-летнему юбилею Валентина Елизарьева. Второй альбом посвящен балету Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта", третий - балету Аркадию Петрова "Сотворение мира".