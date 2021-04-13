Британия досрочно выполнила план вакцинации жителей старше 50 лет

Вакцинация британцев старше 50 лет идет с опережением графика. Также в числе привитых - люди с хроническими заболеваниями, медики и соцработники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Правительство готовится перейти к следующей фазе борьбы с коронавирусом. В больницах ждут британцев старше 40 лет. Стоит отметить, что Соединенное Королевство - лидер в Европе по вакцинации населения. Первую дозу препарата, защищающего от COVID-19, получили 32 миллиона человек, обе дозы - 7,6 миллиона человек.