Данила Козловский на экране и сцене

15 апреля на экраны России и Беларуси выходит фильм "Чернобыль", посвященный пожарным - ликвидаторам аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года. Российский актер Данила Козловский сыграл главную роль, а также выступил в качестве режиссера и продюсера ленты.

- Это не реконструкция событий 35-летней давности, - поделился Данила Козловский. - Это история конкретных людей, ведь за всем стоит человеческий фактор. Он и в причинах аварии, и в героическом самопожертвовании тех, кто первым вступил в сражение с огнем и радиацией.

- Что для вас было самым сложным?

- Подводные сцены.

Саундтрек к фильму записала Алла Пугачева, неоднократная участница "Славянского базара в Витебске", у которой 15 апреля день рождения. Певица одной из первых посмотрела картину и исполнила песню "Мы в этой жизни только гости". Автор текста песни Татьяна Снежина. Она же написала для певицы легендарную композицию "Позови меня с собой".

Через четыре месяца после аварии Алла Борисовна выступила с благотворительным концертом перед девятью тысячами ликвидаторов в поселке под Припятью. Фильм заканчивается документальными кадрами.

Данила Козловский предстанет на белорусских экранах не только в кино, но и в онлайн-театре. Для приверженцев мирового драматического театра в апрельской программе TheatreHD, которая стартовала в Минске, представлены абсолютные хиты.

Саундтрек к фильму записала Алла Пугачева, у которой 15 апреля день рождения

В программе по традиции показаны лауреаты "Золотой маски". В 2020 году Данила Козловский за неожиданную роль в спектакле "Гамлет" получил эту престижную театральную премию. Постановкой спектакля занимался Лев Додин, один из самых парадоксальных современных театральных режиссеров.