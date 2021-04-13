Общество
13.04.2021 17:00

Депутаты Парламентского Собрания посетят Ржевский мемориал

Союзные депутаты обсудят 19 апреля в Москве итоги выполнения союзных проектов "Создание скульптурной композиции для Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области" и "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".

Состоится заседание Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. К участию в ее работе приглашены представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств образования Беларуси и России, министерств культуры, министерств здравоохранения, а также члены Молодежной палаты при Парламентском Собрании.

Фото: kremlin.ru
Рядом с Ржевским мемориалом появится новая железнодорожная станция

В повестку дня включены также вопросы исполнения союзного бюджета 2021 года и ход реализации приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы в части ведения Комиссии. Кроме того, планируется обсуждение деятельности Молодежной палаты при Парламентском Собрании в 2021 году. На следующий день, 20 апреля, депутаты- члены Комиссии посетят Ржевский мемориал Советскому солдату.

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