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13.04.2021 19:32
Рубрика: Общество

Диетологи объяснили, почему некоторые люди всегда хотят есть

Текст: Ольга Орлова

Ученые из Королевского колледжа Лондона и медицинской научной компании ZOE провели исследование с целью выяснить, почему некоторых людей сопровождает постоянное чувство голода. Оказывается, падение уровня сахара в крови и вызывает такой зверский аппетит. Результаты были опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Фото: iStock
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В течение двух недель исследователи брали кровь на анализ содержания сахара у группы испытуемых - 1070 человек. Анализы брали дважды в день, после приемов пищи, и один раз натощак. Помимо этого добровольцы носили системы непрерывного мониторинга глюкозы, а также устройства для контроля активности и покоя. Люди записывали, когда начинают чувствовать голод, степень своего аппетита, когда принимают пищу и что едят. К примеру, на завтрак тестируемые ели кексы с одинаковым количеством килокалорий, но различным содержанием белков, углеводов, жиров и клетчатки.

Во время более ранних исследований ученые установили, что пик повышения уровня сахара в крови наступает спустя первые два часа после приема пищи. По результатам нового исследования стало ясно, что у некоторых испытуемых возникают так называемые провалы уровня глюкозы в крови уже через два-четыре часа после пика. Именно эти люди испытывают более сильное чувство голода и едят чаще остальных. Перерывы между приемами пищи у них оказались короче, чем у тех, у кого чувство голода не было таким острым.

Мало того, и съедали они больше - в среднем на 312 килокалорий. Ученые подозревают, что это обстоятельство прибавляет им почти девять килограммов веса за год.

Фото: iStock
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Итак, на чувство голода влияет резкое падение уровня сахара в крови, делают вывод исследователи. Кстати, на уровень глюкозы не оказывает значимого влияния возраст, вес или масса тела. Что не скажешь о поле человека - мужчины испытывают гликемические "провалы" чаще женщин.

Еще одно интересное и полезное наблюдение: вероятность резкого снижения уровня сахара может меняться в ответ на прием одной и той же пищи, а также на степень физической активности и метаболические реакции организма.

Таким образом, регулировать чувство голода можно изменением своих пищевых пристрастий, правильным подбором меню, а также физической нагрузкой.

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