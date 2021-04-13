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13.04.2021 21:20
Рубрика: В мире

"Вопрос К" остался без ответа

Два лидера немецких консерваторов претендуют на наследство Меркель
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8430)
За пять месяцев до выборов в бундестаг внутри правящего блока ХДС/ХСС обострился спор за наследие Ангелы Меркель, покидающей осенью пост канцлера ФРГ. Каждая из партий поддержала своего лидера в качестве кандидата, который должен возглавить единый предвыборный список консерваторов и в случае успеха имеет шансы стать преемником Меркель. Но ни глава Христианско-демократического союза Армин Лашет, ни глава баварского Христианско-социального союза Маркус Зедер, предложивший свою кандидатуру в последний момент, не хотят уступать. Пока спор между Лашетом и Зедером "по вопросу К" (о кандидате в канцлеры) разрешить все еще не удалось.

Вчера в бундестаге проходило заседание фракции ХДС/ХСС, на котором собирался выступить Зедер, чтобы заработать дополнительные очки среди депутатов. Позже стало известно, что к дискуссиям - частично очным, частично виртуальным - решил присоединиться и его соперник Лашет. "То, что изначально рассматривалось как дружеское согласие обоих лидеров, все больше превращается в жесткую дуэль", - констатирует Spiegel online. В Германии давно поговаривали, что 54-летний премьер Баварии вынашивает амбиции занять кресло канцлера, однако открыто он их не озвучивал. И только в воскресенье Зедер заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру наравне с коллегой Лашетом. Баварец всячески подчеркивал, что подчинится любому решению, которое примет ХДС как "старшая" из "сестринских" партий, в которой состоит Меркель. Но едва верхушка христианских демократов его отвергла и все-таки проголосовала за Армина Лашета, как глава ХСС передумал сдаваться и принялся тянуть время. Теперь премьер Баварии давит на то, что рейтинги у него выше, чем у премьера земли Северный Рейн - Вестфалия Лашета. А потому при выдвижении единого лидера надо ориентироваться на широкое мнение общественности, а вовсе не на партийных функционеров. "Главную роль играют люди", - настаивает Зедер.

Меркель в последний раз выступила в качестве канцлера на выставке в Ганновере

Как признают наблюдатели, вроде бы здоровая конкуренция на глазах обернулась "постыдным театром", который очень некстати подрывает авторитет консерваторов в глазах избирателей. Тем более что их главная тактическая задача сейчас - сплотить ряды перед лицом "зеленых", которые всерьез угрожают "выбить" ХДС/ХСС из правительства.

Социал-демократы, входящие в правящую коалицию, уже назвали разлад в рядах ХДС и ХСС недостойным. Сопредседатель СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс устыдил соперников, которые "разводили политес за столом и пинали друг друга под столом". По словам политика, сейчас "не время для личных ссор", а потому Социал-демократическая партия Германии призывает партнеров как можно скорее "навести у себя порядок" и заняться тем, что по-настоящему важно для страны, прежде всего - борьбой с пандемией. Генсек СДПГ Ларс Клингбайль также назвал затянувшиеся споры о кандидатуре канцлера "эгоистичными". "Открытая борьба за власть парализует ХДС и ХСС", - признал он. В том же ключе высказались и в оппозиции.

Меркель благоразумно хранит ­молчание и пока остается над политической схваткой

Некоторые эксперты полгают, что в такой ситуации канцлеру не помешало бы сказать свое веское слово. Но Ангела Меркель, которая сложила бразды правления в ХДС еще несколько лет назад, благоразумно хранит молчание и пока остается над схваткой.

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