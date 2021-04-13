Две трети россиян против заимствования иностранных слов в русский язык

Две трети россиян (67%) против заимствования иностранных слов, которые активно используются во всем мире, в русский язык. Они считают, что нужно использовать русские слова и вводить свои термины. Такие данные приводится на сайте ВЦИОМ, который провел опрос на эту тему.

При этом 23% выступают за то, чтобы заимствовать иностранные слова, которые активно используются во всем мире. Еще 10% опрошенных затруднились ответить.

По мнению 54% россиян, использование иностранных слов в общении, при деловой коммуникации, скорее, представляет угрозу для развития и сохранения русского языка. Однако 30% видят в этом возможности для обогащения речи.

Каждый второй опрошенный (50%) уверен, что не использует иностранные слова в своей речи. А 54% россиян спокойно относятся к злоупотреблению иностранными терминами в речи. 27% респондентов они раздражают, но 17% из них скрывают свое недовольство. Оставшиеся 18% не замечают этого.

Четверть опрошенных, 24%, признались в использовании различных слов и оборотов, длительно не использовавшихся ранее. Самые популярные среди них: сударыня, сударушка (9%), доколе (3%), сударь (3%), барышня (2%). А 64% считают, что никогда не используют устаревшие формы русских слов.

Чуть более половины, 55%, полагают, что в европейских странах, скорее, не используют какие-то русские слова в повседневном общении. 33% не согласны с этим.

По мнению почти половины респондентов, 48%, за последнее десятилетие количество знающих или изучающих русский язык, скорее, увеличилось. Четверть, 25%, считают, что, напротив, - уменьшилось. Тогда как 17% выразили убеждение, что ничего не изменилось.