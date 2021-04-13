Дворкович рассказал о мерах безопасности на шахматном турнире претендентов

Турнир претендентов, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновляется 19 апреля в Екатеринбурге. Во время соревнований будет действовать медицинский протокол. Об этом на пресс-конференции в медиацентре "Российской газеты" рассказал президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

- У нас есть дорожная карта, где все прописано до деталей. Медицинский протокол и меры предосторожности будут соответствовать всем требованиям, но будут максимально комфортными, - отметил Дворкович. - Шахматисты должны сдать ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа. Температура будет измеряться дистанционно. Масочный режим на площадке необязателен. Маски и рукопожатия - на усмотрение игроков. Я знаю, что два участника вакцинировались - один российский и один китайский. Это личное дело каждого и не является обязательной мерой. Во время турнира претендентов я бы не рекомендовал проходить вакцинацию, но после мы можем организовать прививку для желающих.

На турнире смогут присутствовать зрители, но им тоже придется соблюдать правила.

- В зрительный зал мы допустим небольшое количество болельщиков. При условии соблюдения социальной дистанции, наличии прививки, антител или ПЦР-теста, - заявил глава ФИДЕ. - Предусмотрен также допуск зрителей - при соблюдении всех мер - в комментаторские залы, где они смогут послушать наших ведущих гроссмейстеров.