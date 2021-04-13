Новости

МИД России озабочен планами Японии сбросить воду с "Фукусимы" в океан 21:38
Зедер и Лашет решат вопрос о кандидате в канцлеры Германии до конца недели 21:16
Путин поддержал саммит "духа Хельсинки" 21:01
Прирост заболевших ковидом в Турции составил 59 тысяч человек 20:48
"Яндекс" ответил на претензии ФАС по поисковой выдаче 20:40
Автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг анонсировала новую детскую книгу 20:13
СМИ: Байден хочет вывести войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года 20:03
Цена нефти начала расти после разговора Путина и Байдена 19:59
В Петербурге актер из "Улиц разбитых фонарей" арестован за педофилию 19:59
В Казани девочку затянуло в песок на детской площадке 19:38
Госдума разрешила выпускать лекарства без разрешения патентообладателя 19:32
Гражданина Таджикистана будут судить за призывы к терроризму 19:22
Завершено расследование дела о мошенничестве на сумму свыше 74 млн рублей 19:13
Собянин встретился с участниками благотворительного сервиса на портале mos.ru 19:01
Завершены испытания пистолета "Аспид" 18:50
Убийцу авторитета Альберта Рыжего заметили в автобусе 18:48
Введен режим ЧС: В Байкальске заявили об угрозе утечки отходов БЦБК 18:45
Netflix продлил сериал "Бриджертоны" на 3 и 4 сезоны 18:43
Патриарх Кирилл сделал прививку от коронавируса 18:43
Лашет потребовал от Зедера "прекратить театр одного актера" 18:43
Патриарх: Верующие относятся к санитарным мерам в храмах с пониманием 18:41
В Петербурге ушло в суд дело картеля поставщиков детского питания 18:40
В Минфине назвали "весьма вероятной" денонсацию налогового соглашения с Нидерландами 18:33
В Петербурге ребенку второй раз пересадили донорское сердце 18:14
ФАС возбудила дело против "Яндекса" за дискриминацию других сервисов 18:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
13.04.2021 20:49
Рубрика: Общество

"Бостон" ушел на дно

В Заполярье ищут затопленные корабли и самолеты времен войны
Текст: Алексей Михайлов ( "Российская газета", Мурманск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8430)
Новая экспедиция Северного флота и Русского географического общества отправилась на Кольский полуостров. Поисковики обследуют дно залива, которое после Великой Отечественной войны представляет собой настоящий военно-морской музей.

На глубине 25 метров уже удалось обнаружить останки самолета. Предположительно, это американский бомбардировщик "Бостон", полученный Советским Союзом по программе ленд-лиза. Специалисты обследуют все находки с помощью необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов. Также североморцы детально осмотрят дно залива, чтобы выявить мелкие миноподобные объекты, которые могли остаться там со времен войны. Исследователям активно помогают рыбаки. Они нередко рвут тралы о палубные надстройки погибших кораблей.

Фото: iStock
Уральские ученые создали модель автобуса-амфибии для Арктики

В составе экспедиции - гидрографические катера "Александр Макорта", "Николай Тимошенко", судно "Николай Скосырев", а также противодиверсионный катер "Валерий Федянин". Также будут использоваться рейдовые водолазные катера управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Ни в советские, ни в постсоветские времена ВМФ не проводил подобного рода экспедиции, отметили в пресс-службе Северного флота.

Этот проект не только обогатит исторические данные о защите Заполярья в годы войны, но и позволит усовершенствовать подготовку военных моряков. Ожидается, что в ближайшее время после завершения двух первых этапов комплексной экспедиции в пункты базирования вернутся ледокол "Илья Муромец", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус", а также гидрографическое судно "Ромуальд Муклевич".

Исследования дна Кольского залива проводились и раньше, но не так масштабно. Одна из самых интересных находок - американское судно "Томас Дональдсон". Сухогруз уничтожила немецкая подводная лодка в марте 1945 года. Он входил в состав одного из последних Северных конвоев, отправленных союзниками по антигитлеровской коалиции в Советский Союз с грузом военной техники.

У Кольского полуострова на глубине 25 метров удалось обнаружить останки самолета. Предположительно, это американский бомбардировщик 

На его борту были танки, артиллерийские орудия и другая техника. Удалось поднять несколько американских танков "Шерман", зенитное орудие, каток для выравнивания грунта. Один из "Шерманов" пополнил коллекцию музея мурманского поселка Сафоново.

Специалисты ремонтно-восстановительного батальона Северного флота, занимающиеся техникой былых войн, не только привели в порядок "внешность" американского танка, но и привели его в боевое состояние. Теперь "Шерман" участвует в парадах в честь 9 Мая.

Общество Наука Общество История

Главное сегодня

Песков: Россия никому не угрожает
Шойгу: НАТО концентрирует военные силы в Причерноморье и Балтийском регионе
В Кремле не исключили риски отключения России от западных платежных систем
Профессор МФТИ и специалист по гиперзвуку арестован по делу о госизмене
Легенды СССР: Ушел из жизни солист "Песняров" Леонид Борткевич
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников
Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии