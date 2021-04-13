Новая экспедиция Северного флота и Русского географического общества отправилась на Кольский полуостров. Поисковики обследуют дно залива, которое после Великой Отечественной войны представляет собой настоящий военно-морской музей.

На глубине 25 метров уже удалось обнаружить останки самолета. Предположительно, это американский бомбардировщик "Бостон", полученный Советским Союзом по программе ленд-лиза. Специалисты обследуют все находки с помощью необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов. Также североморцы детально осмотрят дно залива, чтобы выявить мелкие миноподобные объекты, которые могли остаться там со времен войны. Исследователям активно помогают рыбаки. Они нередко рвут тралы о палубные надстройки погибших кораблей.

В составе экспедиции - гидрографические катера "Александр Макорта", "Николай Тимошенко", судно "Николай Скосырев", а также противодиверсионный катер "Валерий Федянин". Также будут использоваться рейдовые водолазные катера управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Ни в советские, ни в постсоветские времена ВМФ не проводил подобного рода экспедиции, отметили в пресс-службе Северного флота.

Этот проект не только обогатит исторические данные о защите Заполярья в годы войны, но и позволит усовершенствовать подготовку военных моряков. Ожидается, что в ближайшее время после завершения двух первых этапов комплексной экспедиции в пункты базирования вернутся ледокол "Илья Муромец", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус", а также гидрографическое судно "Ромуальд Муклевич".

Исследования дна Кольского залива проводились и раньше, но не так масштабно. Одна из самых интересных находок - американское судно "Томас Дональдсон". Сухогруз уничтожила немецкая подводная лодка в марте 1945 года. Он входил в состав одного из последних Северных конвоев, отправленных союзниками по антигитлеровской коалиции в Советский Союз с грузом военной техники.

У Кольского полуострова на глубине 25 метров удалось обнаружить останки самолета. Предположительно, это американский бомбардировщик

На его борту были танки, артиллерийские орудия и другая техника. Удалось поднять несколько американских танков "Шерман", зенитное орудие, каток для выравнивания грунта. Один из "Шерманов" пополнил коллекцию музея мурманского поселка Сафоново.

Специалисты ремонтно-восстановительного батальона Северного флота, занимающиеся техникой былых войн, не только привели в порядок "внешность" американского танка, но и привели его в боевое состояние. Теперь "Шерман" участвует в парадах в честь 9 Мая.